EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Samme gamle belønninger, hvordan kreve dem

EA Sports og Amazon Prime har skuffet fansen nok en gang med det mangelfulle innholdet i EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 for november. Dette partnerskapet, som startet tilbake i FIFA 19, har som mål å gi en månedlig Prime Gaming Pack til hver EA FC 24-spiller som også abonnerer på Amazon Prime. Imidlertid er belønningene for denne måneden ikke bedre enn den overveldende Pack 1 mottok forrige måned.

I et forsøk på å lokke spillere før det populære Black Friday-arrangementet i Ultimate Team, har EA ikke klart å forbedre kvaliteten på belønningene. Sjansene for å trekke en stor spiller forblir de samme, ettersom antall spillere, spillervalg og forbruksmateriell har blitt redusert.

Så hva kan du forvente av EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 for november 2023? Belønningen inkluderer et 20-spills lån av Heung-Min Son sjeldne gullspillerelementer, 4 sjeldne gullspillerelementer, 1 81+ spillervalg og 6 sjeldne forbruksvarer. Dessverre er det ingen overraskelser eller forbedringer å se frem til.

For å kreve EA FC 24 Prime Gaming Pack 2-belønninger, har du et par alternativer. Gå først over til Prime Gaming og søk etter EA FC 24. Hvis du ikke er en Amazon Prime-abonnent, kan du registrere deg for en gratis prøveversjon. Når du har funnet pakken, klikker du på "Krev nå"-knappen og bekrefter Amazon Prime-kontoen du vil bruke. Gi Electronic Arts tilgang til Amazon Prime-kontoen din for å koble sammen de to kontoene. Til slutt, logg inn på EA FC 24 Ultimate Team på konsollen eller mobilen din, og belønningene bør vente på at du åpner.

Alternativt kan du gjøre krav på pakken gjennom Twitch ved å klikke på Prime Loot-ikonet øverst til høyre på skjermen. Se etter EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 og følg de samme trinnene som nevnt ovenfor.

FAQ:

Spørsmål: Er belønningene i EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 bedre enn den forrige pakken?

A: Dessverre forblir belønningene de samme, uten forbedringer når det gjelder spillere, spillervalg eller forbruksvarer.

Spørsmål: Hvordan kan jeg gjøre krav på EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

A: Du kan kreve pakken ved å besøke Prime Gaming eller gjennom Twitchs Prime Loot. Følg trinnene som er beskrevet i artikkelen for å kreve belønningene dine.