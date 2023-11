Utforske den forsinkede gassutblåsningen i dverggalakser: en nøkkel til å forstå stjerneformasjonen

Astronomer ved University of Michigan har gjort en spennende oppdagelse om stjernedannelse i dverggalakser. I motsetning til det mange tror, ​​har disse kompakte galaksene med færre stjerner faktisk større områder med stjernefabrikker og høyere stjernedannelse sammenlignet med massive galakser. Dette fenomenet, ifølge forskningen ledet av Michelle Jecmen og Sally Oey, er knyttet til en 10 millioner års forsinkelse i å blåse ut gassen som finnes i miljøene til disse dverggalaksene.

I mer utviklede galakser, som Melkeveien vår, har massive stjerner en tendens til å eksplodere som supernovaer, og genererer en kollektiv supervind som driver ut gass og støv fra galaksen. Denne supervinden setter en stopper for stjernedannelsen. I mindre forurensede dverggalakser kollapser imidlertid massive stjerner til svarte hull i stedet for å eksplodere, noe som fører til oppbevaring av gass og støv i de stjernedannende områdene. Denne forsinkelsen i gassutblåsningen tillater en forlenget periode med stjernedannelse og høyere koalescenshastighet.

Studiens funn kaster ikke bare lys over stjerneformasjonsdynamikken i dverggalakser, men har også betydelige implikasjoner for å forstå det tidlige universet. Denne 10 millioner år lange perioden med forsinket gassutblåsning gir astronomer en unik mulighet til å observere scenarier som ligner på det kosmiske morgengryet, en periode like etter Big Bang. I disse uberørte dverggalaksene skaper klumpingen av gass hull som ultrafiolett (UV) stråling kan unnslippe, en prosess som ligner på det som skjedde under den kosmiske daggry.

Å observere lavmetallisitetsdverggalakser med rikelig UV-stråling lar forskere se inn i fortiden og få innsikt i de tidlige stadiene av universet. Denne forskningen har også relevans for å studere galakser som for tiden blir observert ved kosmisk daggry av James Webb-romteleskopet.

Teamets undersøkelser ble støttet av astrofysiske bilder hentet fra Hubble-romteleskopet. Ved å bruke en ny filtreringsteknikk som fanget lyset fra tredobbelt ionisert karbon, fant forskerne observasjonsbevis som støtter hypotesen deres i en nærliggende dverggalakse kalt Mrk 71. Tilstedeværelsen av en diffus glød av ionisert karbon indikerte at energi i regionen ble utstrålet bort , forhindrer dannelsen av en supervind.

Disse funnene gir et nytt perspektiv på stjernedannelse i dverggalakser, og understreker viktigheten av gassutblåsningsforsinkelser for å muliggjøre lengre perioder med stjernedannelse. Å forstå disse prosessene bidrar til vår bredere kunnskap om universets opprinnelse og kan bidra til å låse opp mysteriene til den kosmiske daggry.

FAQ

1. Hva er dverggalakser?

Dverggalakser er små galakser som inneholder færre stjerner sammenlignet med deres større motstykker. De kommer i forskjellige former, inkludert uregelmessige, elliptiske og spiralformede.

2. Hvordan har mindre utviklede dverggalakser større stjernedannende områder?

I mindre utviklede dverggalakser lar en 10 millioner års forsinkelse i å blåse ut gass stjernedannende områder beholde gassen og støvet. Denne forlengede perioden med gassretensjon muliggjør en høyere hastighet for stjernedannelse.

3. Hva er betydningen av UV-stråling i denne forskningen?

Ultrafiolett (UV) stråling ioniserer hydrogen, en prosess som også skjedde etter Big Bang. Ved å studere lavmetallisitet dverggalakser med rikelig UV-stråling, kan forskere få innsikt i det kosmiske morgengryet og det tidlige universet.

4. Hvordan ble teamets observasjoner støttet av Hubble-romteleskopet?

Forskerne brukte en ny filtreringsteknikk med Hubble-romteleskopet for å fange lyset av tredobbelt ionisert karbon. Denne teknikken ga observasjonsbevis som støtter deres hypotese i den nærliggende dverggalaksen, Mrk 71.

