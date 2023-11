Nye DualSense-kontroller-tilbud avslørt under Black Friday

I løpet av den spennende uken med Black Friday-salg har PlayStation-fans ventet spent på én ting – utgivelsen av DualSense-kontrolleren. Endelig er ventetiden over, og spillere kan nå få tak i denne innovative kontrolleren hos utvalgte forhandlere i Storbritannia, fra kun £38.99. Xbox-fansen trenger heller ikke føle seg utenfor, siden Xbox-kontrollere også er tilgjengelige til samme pris i en begrenset periode.

For de som planlegger å handle på ShopTo denne Black Friday, venter et enda mer fristende tilbud. Ved siden av DualSense-kontrolleren til £39.85, vil kunder også motta et gavekort på £5. Det er den perfekte muligheten til å gripe denne svært ettertraktede kontrolleren til en god pris samtidig som du får en liten ekstra bonus.

Black Friday bringer med seg en mengde spennende tilbud, og spillentusiaster bør ikke gå glipp av denne sjansen til å oppgradere spillopplevelsen. I tillegg til DualSense Controller-tilbudene, er det fantastiske rabatter på flere andre PlayStation-produkter. Midnight Black DualSense-kontrolleren er for øyeblikket 35 % rabatt, mens Cosmic Red, Nova Pink og Starlight Blue-versjonene er alle rabattert med 40 % – noe som bringer dem ned til £64.99 hver.

Men det er ikke alt! Black Friday tilbyr også en unik mulighet for de som har sett på PlayStation 5-konsollen. ShopTo tilbyr for øyeblikket PlayStation 5 med en platestasjon for bare £359.95 – en utrolig reduksjon på £110. Denne avtalen inkluderer ikke spill, men for de som leter etter pakketilbud, er det flere alternativer tilgjengelig.

FAQ:

Spørsmål: Hvor kan jeg finne DualSense Controller-tilbudene?

A: DualSense Controller-tilbudene finner du hos utvalgte forhandlere i Storbritannia, så vel som på ShopTo-nettstedet.

Spørsmål: Kan jeg få et gavekort med kjøpet av DualSense-kontrolleren på ShopTo?

A: Ja, hvis du kjøper DualSense-kontrolleren på ShopTo denne Black Friday, vil du motta et gavekort på £5 sammen med kjøpet.

Spørsmål: Er det noen andre PlayStation-tilbud tilgjengelig under Black Friday?

A: Ja, i tillegg til DualSense Controller-tilbudene, er det rabatter på PlayStation 5-konsollen med en platestasjon, samt rabatterte priser på forskjellige DualSense Controller-farger.