Dota 2s siste patch bringer balanseendringer og spennende oppdateringer

Valve Software har gitt ut den etterlengtede 7.42e-patchen for Dota 2, etter konklusjonen av The International (TI) i slutten av oktober. Mens noen spillere kanskje har håpet på mer omfattende endringer, fokuserer denne oppdateringen på balansejusteringer og talljusteringer. Den tar imidlertid opp dominansen til visse Strength-helter, som Bristleback, Chaos Knight og Spirit Breaker, i metaspillet til TI 2023.

Strength-heltene med høye skader som kontrollerte spillet fra start til slutt, har fått sårt tiltrengte nerver i denne patchen. Bristleback, kjent for sin Aghanim's Scepter-in-Bloodstone-bygge, har fått den maksimale skaden på Quill Spray redusert. I tillegg har hans Aghanim's Shard-evne, Hairball, nå en kortere kasterekkevidde og lengre nedkjøling. Bristlebacks nivå 20-talent, som økte Quill Spray Stack Damage, har også blitt svekket.

Chaos Knight, som var et populært valg for bærerollen, har sett justeringer av bærekraften og oppdrettsevnene hans. Livsstraffen mot kryp for Chaos Strike er økt, sammen med en betydelig økning i mana-kostnadene for Phantasm. Disse endringene har som mål å redusere hans tidlige spilldominans og gjøre det vanskeligere for ham å trakassere motstandere i banen.

Spirit Breaker, helten i TI 2023, har møtt nerver til Charge of Darkness-ferdighetene hans og Aghanim's Scepter-oppgraderingen. Nedkjølingen for Charge of Darkness er økt, noe som gjør det mindre praktisk å sette opp ganks. Greater Bash, hans andre signaturevne, har også blitt svekket mot kryp, noe som gjør det mer utfordrende for Spirit Breaker å fjerne bølger.

Ved siden av disse justeringene tilbyr 7.42e-patchen buffs til flere Agility- og Intelligence-helter som ble overskygget av styrkeheltenes dominans. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan og Timbersaw har alle fått forbedringer i ferdighetene og evnene sine, noe som gjør dem til mer levedyktige valg i metagamet.

I tillegg til helteendringer, introduserer denne oppdateringen justeringer av populære og upopulære gjenstander. Hand of Midas og Heart of Tarrasque, som ofte ble kjøpt under TI, har fått nerver for å redusere kraften. I mellomtiden har underutnyttede kampelementer fra tidlige spill blitt polert, noe som øker deres relevans og levedyktighet i kamper.

Med disse balanseendringene og oppdateringene kan Dota 2-fellesskapet forvente et skifte i metaspillet, noe som åpner for muligheter for nye strategier og heltevalg. Justeringene som er gjort i 7.42e-patchen tar sikte på å skape en mer dynamisk og mangfoldig spillopplevelse i den kommende ESL One Kuala Lumpur 2023-turneringen, hvor 12 lag vil konkurrere om en del av premiepotten på USD 1 million.

FAQ

Spørsmål: Hvilke endringer ble gjort i de populære Strength-heltene?

A: Bristleback, Chaos Knight og Spirit Breaker har alle mottatt nerver for å redusere sin dominans i metagamet. Bristlebacks Quill Spray-skade og talentbonuser har blitt redusert, Chaos Knights livstyveri mot kryp har blitt straffet, og Spirit Breakers anklager og ultimate evner har sett økte nedkjølinger.

Spørsmål: Hvilke Agility- og Intelligence-helter har blitt pusset?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan og Timbersaw har mottatt buffs for å forbedre sine ferdigheter og evner, noe som gjør dem til mer levedyktige alternativer i spillet.

Spørsmål: Har noen gjenstander blitt nervet eller polert?

A: Ja, populære gjenstander som Hand of Midas og Heart of Tarrasque har blitt nervet, mens mindre brukte kampgjenstander som Eternal Shroud, Vladimir's Offering og Pavise har blitt polert, noe som øker deres effektivitet i kamper.