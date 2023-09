Cyberpunk 2077 2.0-utgivelse: Utviklere advarer PC-brukere om å sjekke CPU-kjølesystemer

Den svært etterlengtede utgivelsen av Phantom Liberty er rett rundt hjørnet, og bringer en gjenoppblomstring av popularitet til 2020-spillet Cyberpunk 2077. CD Projekt har jobbet utrettelig for å komme seg etter spillets første steinete lansering, og nå oppfordrer utviklerne PC-brukere til å sjekke deres CPU-kjølesystemer som forberedelse til den kommende Cyberpunk 2077 2.0-oppdateringen.

En utvikler, Filip Pierściński, tok til Twitter for å understreke viktigheten av å sjekke CPU-kjølesystemer. Han uttalte at arbeidsbelastningen på en 8-kjerners CPU forventes å nå rundt 90 %, noe som presser maskinvaren til sine grenser. For å sikre en jevn opplevelse, anbefalte han å kjøre et benchmarkverktøy som Cinebench for å sjekke stabiliteten til brukernes systemer.

Fans som uttrykte bekymring for maskinvarens evne til å håndtere Cyberpunk 2077 2.0 eller Phantom Liberty ble beroliget av Filip i kommentarene. I mellomtiden har CD Projekt gitt ut en oversikt over hva spillere kan forvente av Phantom Liberty DLC, samt tilleggsinnholdet inkludert i den gratis Cyberpunk 2077 2.0-oppdateringen.

Når utgivelsesdatoen for Phantom Liberty nærmer seg, forventes Cyberpunk 2077 å ha en langsom uttoning. Selv om det ikke er planer om mer DLC, er en oppfølger i arbeid, selv om detaljer om den er knappe.

Cyberpunk 2077 2.0-oppdateringen skaper spenning blant fansen, og markerer en ny lansering for spillet. Med sitt nye innhold og forbedringer, venter spillere spent på at oppdateringen kommer.

