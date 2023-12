By

I et nylig intervju med Fox News la tidligere president Donald Trump planene for sin første dag tilbake i embetet dersom han ble gjenvalgt i 2024. I motsetning til påstander om autoritarisme, understreket Trump at hans handlinger på «dag én» ville fokusere om innvandringsreform og fremme energiuavhengighet.

Trumps uttalelser kom som svar på spørsmål om hans påståtte autoritære tendenser. Han spøkte lekent: "Jeg kommer til å bli en diktator, men bare på 'dag én'." Deretter utdypet han planene sine og uttalte at hans umiddelbare prioriteringer ville være å stenge grensen og øke boreinitiativer.

Trump benektet imidlertid på det sterkeste påstander om at han ville opptre som en diktator utover sin første dag i embetet. Han nektet å diskutere sine tidligere løfter om gjengjeldelse mot politiske motstandere, inkludert potensielle undersøkelser av president Joe Biden og andre som har kritisert ham. Trump understreket at han ikke har til hensikt å utøve autoritær kontroll over landet.

Kritikere, inkludert hans motstandere i begge partier, har malt Trump som en alvorlig trussel mot demokratiet. President Bidens kampanjeleder, Julie Chavez Rodriguez, sa: "Donald Trump har fortalt oss nøyaktig hva han vil gjøre hvis han blir gjenvalgt, og i kveld sa han at han vil være en diktator på dag én. Amerikanerne burde tro ham.» Trumps støttespillere hevder imidlertid at disse påstandene er grunnløse og politisk motiverte.

Til tross for den pågående debatten rundt hans politiske ambisjoner og lederstil, er Trump fortsatt en frontløper for GOP-nominasjonen i 2024. Hans støttespillere har fått energi av løftet hans om å gjennomføre immigrasjonsreformer og prioritere fremme av energiuavhengighet.

Trump benyttet også anledningen under intervjuet til å kritisere president Biden, og stilte spørsmål ved hans evne til å sikre seg den demokratiske nominasjonen på grunn av hans alder. Trump foreslo: "Jeg personlig tror ikke han klarer det." Det demokratiske partiets fremtid vil imidlertid til syvende og sist bestemmes av velgerne ved kommende valg.

Når valget i 2024 nærmer seg, er det klart at spørsmålet om autoritarisme og fremtiden til amerikansk demokrati vil stå i forkant av debatten. Trumps motstandere advarer om farene ved å gjenvelge ham, mens hans støttespillere ser på hans politikk som nødvendig for nasjonens sikkerhet og velstand. Bare tiden vil vise hvordan disse konkurrerende narrativene vil forme utfallet av valget.