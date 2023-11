Har Walmart noe som prime?

I en verden av netthandel har Amazon Prime blitt synonymt med bekvemmelighet og fordeler. Med sin raske levering, eksklusive tilbud og tilgang til strømmetjenester er det ikke rart at mange kunder har strømmet til for å bli Prime-medlemmer. Men hva med Walmart? Har detaljhandelsgiganten et lignende tilbud for å konkurrere med Amazon Prime? La oss finne det ut.

Walmart+: En førsteklasses konkurrent?

Walmart lanserte sin egen abonnementstjeneste kalt Walmart+ i september 2020. Selv om den har som mål å gi en lignende opplevelse som Amazon Prime, er det noen viktige forskjeller. Walmart+ tilbyr ubegrenset gratis levering av kvalifiserte varer fra butikker, drivstoffrabatter og bekvemmeligheten av Scan & Go i utvalgte butikker. Det inkluderer imidlertid ikke strømmetjenester som Amazon Prime Video eller musikkstrømming.

FAQ:

1. Hvor mye koster Walmart+?

Walmart+-medlemskap er priset til $12.95 per måned eller $98 per år, noe som gjør det litt billigere enn Amazon Primes årlige avgift på $119.

2. Er Walmart+ tilgjengelig overalt?

Walmart+ er tilgjengelig i USA, men tilgjengeligheten til visse funksjoner kan variere avhengig av hvor du befinner deg.

3. Hva er fordelene med Walmart+?

Walmart+ tilbyr ubegrenset gratis levering av kvalifiserte varer, drivstoffrabatter på deltakende bensinstasjoner og bekvemmeligheten av Scan & Go for shopping i butikk.

4. Kan jeg si opp Walmart+-medlemskapet mitt?

Ja, du kan si opp Walmart+-medlemskapet ditt når som helst. Det er imidlertid viktig å merke seg at medlemsavgifter ikke kan refunderes.

Konklusjon:

Mens Walmart+ tilbyr noen fordeler som kan konkurrere med Amazon Prime, kommer det til kort når det gjelder strømmetjenester. Hvis du først og fremst ser etter rask levering og fordeler i butikk, kan Walmart+ være et passende alternativ. Men hvis du er interessert i en mer omfattende pakke som inkluderer streaming underholdning, er Amazon Prime fortsatt det beste valget. Til syvende og sist vil avgjørelsen mellom de to avhenge av dine personlige preferanser og behov.