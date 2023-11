Hindrer helvetesildvaksinen deg fra å få helvetesild?

Hindrer helvetesild-vaksinen deg fra å få helvetesild?

Helvetesild, også kjent som herpes zoster, er en smertefull virusinfeksjon forårsaket av varicella-zoster-viruset, det samme viruset som forårsaker vannkopper. Det påvirker vanligvis eldre voksne og personer med svekket immunforsvar. Den gode nyheten er at det er en vaksine tilgjengelig for å forhindre helvetesild, men garanterer den fullstendig beskyttelse? La oss fordype oss i dette spørsmålet og utforske fakta.

Helvetesildvaksinen, kjent som Zostavax, har vært mye brukt siden den ble godkjent av Food and Drug Administration (FDA) i 2006. Men i 2017 ble en mer effektiv vaksine kalt Shingrix introdusert, som nå er det foretrukne valget for å forebygge helvetesild. . Begge vaksinene virker ved å øke immunsystemets respons på varicella-zoster-viruset.

Selv om helvetesildvaksinen reduserer risikoen for å utvikle helvetesild betydelig, gir den ikke fullstendig immunitet. I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er Shingrix-vaksinen omtrent 90% effektiv for å forhindre helvetesild. Dette betyr at selv om du er vaksinert, er det fortsatt en liten sjanse for at du kan utvikle infeksjonen. Men hvis du får helvetesild etter vaksinering, er symptomene vanligvis mildere og sykdomsvarigheten er kortere.

FAQ:

Spørsmål: Hvem bør få helvetesild vaksinen?

A: CDC anbefaler at voksne i alderen 50 år og eldre får Shingrix-vaksinen, uavhengig av om de har hatt helvetesild før eller har fått den forrige vaksinen, Zostavax.

Spørsmål: Hvor mange doser av vaksinen kreves?

A: Shingrix-vaksinen gis i to doser, med den andre dosen gitt 2 til 6 måneder etter den første dosen.

Spørsmål: Er det noen bivirkninger?

A: Som enhver vaksine kan helvetesildvaksinen forårsake bivirkninger, inkludert sårhet på injeksjonsstedet, muskelsmerter, tretthet og hodepine. Disse bivirkningene er vanligvis milde og forbigående.

Som konklusjon, mens helvetesildvaksinen ikke garanterer fullstendig beskyttelse mot helvetesild, er den svært effektiv for å redusere risikoen for å utvikle infeksjonen. Vaksinasjon anbefales sterkt for personer i alderen 50 år og eldre for å minimere alvorlighetsgraden og varigheten av helvetesildsymptomer. Rådfør deg med helsepersonell for å finne ut om helvetesildvaksinen er riktig for deg.