Starter COVID med sår hals?

Midt i den pågående COVID-19-pandemien er det avgjørende å holde seg informert om de ulike symptomene forbundet med viruset. Mens feber, hoste og kortpustethet er kjente tegn på COVID-19, har det vært noen spekulasjoner om hvorvidt sår hals også kan være en tidlig indikator. La oss fordype oss i dette emnet og skille fakta fra fiksjon.

Hva er COVID-19?

COVID-19, forkortelse for coronavirus disease 2019, er en svært smittsom luftveissykdom forårsaket av det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Den dukket først opp i Wuhan, Kina, på slutten av 2019 og har siden spredt seg globalt, noe som har ført til millioner av infeksjoner og dødsfall.

Tidlige symptomer på COVID-19

De hyppigst rapporterte tidlige symptomene på COVID-19 inkluderer feber, tørr hoste og tretthet. Men mens viruset fortsetter å bli studert, har forskere oppdaget at symptomene kan variere mye mellom individer. Noen mennesker kan oppleve sår hals som et av de første tegnene på infeksjon.

Er sår hals et vanlig symptom?

Selv om sår hals ikke er så vanlig som feber eller hoste, har det blitt observert i et betydelig antall tilfeller av COVID-19. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) opplever omtrent 13.9 % av pasientene sår hals som et tidlig symptom. Det er imidlertid viktig å merke seg at sår hals alene ikke er nok til å bekrefte en covid-19-diagnose, da den også kan være forårsaket av andre faktorer som allergier eller forkjølelse.

Når bør du være bekymret?

Hvis du utvikler sår hals, er det viktig å overvåke symptomene dine nøye. Hvis det er ledsaget av andre vanlige COVID-19-symptomer, som feber, hoste eller tap av smak eller lukt, er det tilrådelig å oppsøke lege og bli testet for viruset. I tillegg, hvis du har vært i nær kontakt med noen som har testet positivt for COVID-19, er det avgjørende å bli testet uavhengig av symptomene dine.

I konklusjonen

Selv om sår hals kan være et tidlig symptom på COVID-19, er det ikke så utbredt som feber eller hoste. Hvis du opplever sår hals sammen med andre vanlige symptomer, er det viktig å ta passende forholdsregler, for eksempel å isolere seg og bli testet. Husk å følge retningslinjer gitt av helsemyndighetene og vær på vakt for å beskytte deg selv og andre mot spredning av viruset.