Trenger jeg en tredje helvetesild vaksine?

Ettersom COVID-19-pandemien fortsetter å dominere overskrifter, er det viktig å ikke glemme andre helseproblemer. En slik bekymring er helvetesild, en smertefull virusinfeksjon forårsaket av varicella-zoster-viruset, som også forårsaker vannkopper. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler at voksne i alderen 50 år og eldre får to doser av helvetesildvaksinen, kjent som Shingrix, for å beskytte mot denne potensielt svekkende tilstanden. Et vanlig spørsmål som dukker opp er imidlertid om en tredje dose er nødvendig. La oss utforske dette emnet videre.

Hva er helvetesildvaksinen?

Helvetesildvaksinen, Shingrix, er en svært effektiv vaksine som bidrar til å forhindre helvetesild og dens komplikasjoner. Det gis i to doser, med den andre dosen administrert to til seks måneder etter den første. Shingrix anbefales for voksne i alderen 50 år og eldre, selv om de tidligere har hatt helvetesild eller fått vaksinen mot eldre helvetesild, Zostavax.

Hvorfor kan en tredje dose være nødvendig?

Mens to-dose-regimet av Shingrix gir sterk beskyttelse mot helvetesild, har studier vist at vaksinens effektivitet kan avta over tid. CDC anbefaler for tiden at individer som er moderat eller alvorlig immunkompromittert får en tredje dose av vaksinen etter å ha fullført den første to-dose-serien. Denne tilleggsdosen tar sikte på å forsterke og forlenge immunresponsen, og gir fortsatt beskyttelse mot helvetesild.

Hvem bør vurdere en tredje dose?

CDC anbefaler spesifikt en tredje dose Shingrix for personer som har gjennomgått solid organtransplantasjon, hematopoetisk stamcelletransplantasjon eller har blitt diagnostisert med tilstander som svekker immunsystemet alvorlig. Det er viktig å konsultere en helsepersonell for å finne ut om du faller inn i denne kategorien og om en tredje dose er passende for deg.

konklusjonen

Mens flertallet av individer ikke vil trenge en tredje dose av helvetesildvaksinen, kan de som er immunkompromittert dra nytte av den ekstra beskyttelsen den gir. Som alltid er det viktig å konsultere en helsepersonell som kan vurdere dine individuelle forhold og gi personlige anbefalinger. Hold deg informert, vær beskyttet og prioriter helsen din.