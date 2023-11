Nye Game Studios Shine på TIGA Awards 2023

Det britiske handelsorganet TIGA holdt nylig sin årlige prisutdeling, og hedret enestående prestasjoner i spillindustrien. Årets priser viste frem innovasjonen og kreativiteten til nye spillstudioer, og fremhevet deres bidrag til det stadig utviklende spilllandskapet.

Dlala Studios gikk seirende ut av seremonien, som fikk den prestisjetunge prisen for Årets spill for sin fengslende kreasjon, Disney Illusion Island. Dette fortryllende spillet sikret ikke bare den øverste æren, men fikk også tittelen Beste sosiale spill, og fengslende spillere med sitt oppslukende spill og fengslende historie.

Ustwo Games dukket opp som en annen bemerkelsesverdig vinner, og høstet anerkjennelse i to kategorier. Med deres tankevekkende spill, Desta: The Memories Between, vant Ustwo Games ikke bare Diversity Award, men fikk også utmerkelsen Creativity in Games. Desta: The Memories Between fordyper seg i nye dimensjoner av historiefortelling, og tilbyr spillere en frisk og oppslukende spillopplevelse.

Sumo Digital, et fremtredende studio kjent for sitt eksepsjonelle håndverk, sikret prisen for beste store studio, et bevis på deres dedikasjon og talent. I tillegg hevdet de også æren av å være den første mottakeren av den nye kategorien Best Talent Development Initiative. Sumo Digitals forpliktelse til å pleie talent og fremme vekst i bransjen har høstet velfortjent anerkjennelse.

TIGA Awards 2023 introduserte to nye kategorier for å feire fortreffelighet på forskjellige områder. Playground Games vant Commitment to Workplace Wellbeing Award, og viser deres dedikasjon til å fremme et positivt arbeidsmiljø. I mellomtiden ble Rocksteady Studios hedret med Commitment to ESG-prisen for deres bærekraftige og ansvarlige praksis.

Anerkjennelsen strekker seg utover studioer til bemerkelsesverdige individer som har gitt betydelige bidrag til spillindustrien. Playground Games' HR-direktør, Geraldine Cross, mottok den fremragende individuelle prisen, som anerkjenner hennes eksepsjonelle lederskap og bidrag til selskapets suksess. Flix Interactive-sjef John Tearle ble overrakt prisen for enestående lederskap, som en anerkjennelse av hans visjonære tilnærming til spillutvikling.

TIGA Awards 2023-seremonien var en rungende suksess, med mer enn 350 deltakere samlet på prestisjetunge Troxy London. Årets vinnere representerer en ny bølge av talent og innovasjon i spillindustrien, som flytter grenser og fengsler spillere over hele verden.

