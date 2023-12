Utviklingen av juletrær: Fra det gamle Egypt til Pennsylvanias trehovedstad

Tradisjonen med å dekorere juletrær har en rik og fascinerende historie som kan spores tilbake til det gamle Egypt. Det var imidlertid i Tyskland på 16-tallet at den moderne tradisjonen slik vi kjenner den i dag begynte å ta form.

Tyske kristne ville plassere trepyramider utsmykket med eviggrønne grøntsager og stearinlys inne i hjemmene deres i høytiden. Da tyske nybyggere migrerte til Pennsylvania, tok de med seg denne kjære tradisjonen.

Selv om de tyske nybyggerne begynte å sette opp samfunnstrær i Pennsylvania så tidlig som i 1747, skjedde ikke den første registrerte juletrevisningen før på 1830-tallet. Det tok flere tiår for den bredere amerikanske befolkningen å omfavne denne nye tradisjonen, da mange så på trærne som hedenske symboler.

Vendepunktet kom da dronning Victoria av England populariserte juletrær. I 1846 ble en tegning som viser Victoria og familien hennes samlet rundt et dekorert tre publisert i London News. Dette bildet påvirket amerikanere på østkysten, som ivrig adopterte «kjeppingen» med å ha juletrær i hjemmene sine.

Ornamenter begynte å bli mye brukt i Amerika på 1890-tallet, og høyere trær som nådde taket i hjem og bygninger ble stadig mer favoriserte.

Etter hvert som elektrisitet ble mer utbredt, ble strenglys introdusert til juletrær, noe som ga et tryggere alternativ til tradisjonell bruk av stearinlys. Denne innovasjonen tillot mer storslåtte og sterkt opplyste skjermer.

I dag fortsetter tradisjonen med juletrær å trives over hele USA. New York Citys ikoniske juletre ved Rockefeller Center, som dateres tilbake til 1931, er et symbol på høytiden. Mange andre byer og tettsteder over hele landet har også felles juletrær og holder tretenningsseremonier for å markere starten på festlighetene.

Pennsylvania, ofte referert til som "verdens juletrehovedstad", opprettholder en sterk tilknytning til tradisjonen. I følge National Christmas Tree Association rangerer Pennsylvania nummer to i juletreproduksjon på landsbasis. Staten har også forsynt Det hvite hus med de mest offisielle juletrærne i Det hvite hus i historien, med trær fra Keystone State som ble valgt ut 11 ganger. I 2022 ble det offisielle White House Christmas Tree dyrket av Evergreen Acres Christmas Tree Farm i Auburn, Pennsylvania, noe som gjorde det til Grand Champion Grower i National Christmas Tree Associations årlige konkurranse.

Indiana County i Pennsylvania har utmerkelsen av å bli kåret til "verdens juletrehovedstad." Bare i 1956 ble omtrent 700,000 XNUMX trær hugget i dette fylket, noe som ga det denne prestisjetunge tittelen.

Fra en ydmyk begynnelse i det gamle Egypt til storslåtte utstillinger i Pennsylvania, utviklingen av juletrær viser frem den varige ånden i høytiden.