Utgiver Aniplex har annonsert et nytt brettspill-spill med tittelen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! for Nintendo Switch. Dette spillet skal lanseres i 2024, og er basert på den enormt populære anime- og mangaserien Demon Slayer. Foreløpig vil den imidlertid bare være tilgjengelig i Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! følger franchisens første videospilltilpasning, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, som ble lansert i 2021 og kom til Nintendo Switch i 2022. Mens detaljer om Mezase! Saikyou Taishi! er begrenset for øyeblikket, kunngjøringstraileren og den offisielle Demon Slayer-nettsiden gir glimt av hva spillere kan forvente.

I motsetning til den forrige kampspilltilpasningen, Mezase! Saikyou Taishi! ser ut til å være mer fokusert på en brettspilllignende opplevelse, og henter potensielt inspirasjon fra den populære Mario Party-serien. Selv om spesifikke spillmekanikker ikke har blitt avslørt, kan fans av Demon Slayer forutse en oppslukende og engasjerende opplevelse som ligner på det godt mottatte kampspillet.

Selv om en vestlig utgivelse ikke er bekreftet, er det håp om at fans utenfor Japan også vil få muligheten til å nyte Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Både Demon Slayer-entusiaster kan dele sin spenning og forventning til spillet i kommentarfeltet.

