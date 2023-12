Daddy Yankee trekker seg tilbake fra Reggaeton for å forfølge religiøse kall

Daddy Yankee, den ikoniske reggaeton-artisten, har sjokkert fansen ved å kunngjøre at han trekker seg fra musikkindustrien. Etter å ha avsluttet sin avskjedsturné, avslørte sangeren sin intensjon om å vie livet sitt til sin religiøse tro. Under en inderlig tale etter hans siste opptreden uttrykte pappa Yankee sin takknemlighet til fansen mens han forklarte avgjørelsen.

Den 46 år gamle artisten, kjent for sine hits som «Gasolina» og «Despacito», avslørte at til tross for sin suksess og verdensomspennende berømmelse, hadde han alltid følt en følelse av tomhet. Imidlertid delte han at han endelig fant trøst i sin religiøse tro og følte seg tvunget til å vie seg helt til dem. Gjennom tårer erklærte pappa Yankee at Jesus nå levde i ham og at hans hensikt i livet var å tjene hans tro.

I et overraskende trekk kunngjorde pappa Yankee også at han ville omfavne en ny begynnelse under fødselsnavnet Ramón Ayala. Han uttrykte sin forpliktelse til å bruke alle verktøyene han har til rådighet, inkludert musikk- og sosiale medieplattformer, for å spre budskapet om hans religiøse overbevisning. Han ba fansen om å bli med ham på denne nye reisen, og uttrykte ønsket om å evangelisere verden fra hjemlandet Puerto Rico.

Daddy Yankees kunngjøring ble møtt med en blanding av følelser fra fansen hans på sosiale medier. Mange uttrykte sin beundring for hans avgjørelse, og applauderte hans åndelige oppvåkning. Noen skeptikere stilte imidlertid spørsmålstegn ved om han virkelig ville gi avkall på sine tidligere verk, mens andre gjorde oppmerksom på musikkens synkende popularitet.

Selv om pappa Yankees pensjonisttilværelse fra reggaeton kan være overraskende for noen, er han ikke den første artisten i sjangeren som forfølger et religiøst kall. Andre kjente reggaetonartister, som Farruko, Héctor «El Father» og Voltio, har også valgt å avslutte musikkarrieren til fordel for troen.

Når Daddy Yankee tar fatt på dette nye kapittelet, vil fansen hans utvilsomt vente på hans fremtidige bestrebelser, ivrige etter å se hvordan musikken og budskapene hans kan utvikle seg under hans fornyede formål.