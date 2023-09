Cyber-angrep på MGM Resorts forårsaker forstyrrelser for kunder

Kunder av MGM Resorts har opplevd problemer med spilleautomater og online rombestillingssystemer etter et cyberangrep på den populære kasino- og hotellgiganten. Mens visse systemer ble stengt på grunn av cybersikkerhetsproblemet, uttalte MGM Resorts at fasilitetene forble i drift. Kunder rapporterte om ulike problemer, som funksjonsfeil på digitale nøkler som førte til at de kom inn i feil rom. Noen enkeltpersoner tok til sosiale medier for å klage på kansellerte reservasjoner, manglende evne til å sjekke inn, foreta kortbetalinger eller logge på MGM-kontoene deres.

Som svar på hendelsen startet MGM Resorts en etterforskning med hjelp av eksterne nettsikkerhetseksperter. De varslet også politi og tok umiddelbare tiltak for å beskytte systemene og dataene sine ved å stenge ned visse systemer. Selskapets etterforskning pågår for tiden for å fastslå arten og omfanget av cyberangrepet. Til tross for angrepet forblir feriestedenes serverings-, underholdnings- og spillfasiliteter i drift, og gjestene kan fortsatt få tilgang til hotellrommene med hjelp fra resepsjonen.

Imidlertid er selskapets hovednettsted for øyeblikket utilgjengelig, og omdirigerer kunder til å kontakte dem via telefon eller tredjeparts nettsteder. MGM Resorts eier en rekke hoteller og kasinoer over hele USA, inkludert kjente steder i Las Vegas. Dette markerer den andre cybersikkerhetshendelsen for selskapet, med et tidligere brudd som skjedde i 2019 da hackere stjal over 10 millioner kundeposter. Det er foreløpig usikkert om lignende data har blitt kompromittert i det nåværende cyberangrepet.

Kilder: BBC News

Definisjoner: Cyberangrep – et forsøk på å få uautorisert tilgang til datasystemer eller nettverk, vanligvis med den hensikt å forstyrre eller stjele data.