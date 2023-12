CVS Pharmacy introduserer banebrytende refusjonsmodell for å øke åpenheten i legemiddelpriser

I et banebrytende grep rettet mot å revolusjonere den farmasøytiske industrien, har CVS Pharmacy annonsert lanseringen av sin nye refusjonsmodell, CVS CostVantage. Denne innovative tilnærmingen forsøker å tilbakestille måten apoteker refunderes for resepter og gi en større grad av åpenhet i legemiddelprisingen.

Under CVS CostVantage-modellen vil den Rhode Island-baserte apotekkjeden omdefinere legemiddelkostnader og relaterte refusjoner i samarbeid med avtalte apotekforvaltere og betalere. Prosessen vil innebære en gjennomsiktig formel som tar i betraktning den faktiske kostnaden for stoffet, en fast markering og en avgift som reflekterer verdien av apotektjenester. Det endelige målet er å sikre at legemiddelprisene nøyaktig gjenspeiler beløpet apotekene betaler for medisinene selv.

I følge CVS vil denne nye modellen ikke bare gi større åpenhet til prissystemet, men også forenkle det, noe som gjør det mer forbrukervennlig. Chief Pharmacy Officer Prem Shah understreket viktigheten av dette grunnleggende skrittet for å ta opp det langvarige spørsmålet om prisklarhet for forbrukere.

Selv om den fulle effekten av denne refusjonsmodellen kanskje ikke merkes umiddelbart av forbrukerne, kan de som bruker kontantapotekrabattkort oppleve de tidligste effektene innen første halvdel av det nye året. CVS forsikrer imidlertid at implementeringen av CostVantage-modellen vil fremskynde besparelser for forbrukerne.

Dette trekket fra CVS Pharmacy er i tråd med en økende trend i bransjen mot økt åpenhet og rettferdige priser. For eksempel har selskaper som Mark Cubans Cost Plus Drug også understreket deres forpliktelse til å gi fullstendig åpenhet om legemiddelkostnadene for å sikre at pasientene får rettferdige priser.

Ved å introdusere CVS CostVantage har CVS Pharmacy som mål å redefinere måten legemidler prises og refunderes på, revolusjonere den farmasøytiske industrien og etablere en ny standard for åpenhet og rettferdighet. Dette monumentale skrittet mot å styrke forbrukerne og forbedre klarheten i prisingen av legemidler skal innlemmes i kontrakter med apotekforvaltere fra og med 2025.