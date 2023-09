Crash Team Rumble sesong 2: Nye kart, Mode, Hero og Battle Pass

Crash Team Rumble sesong 2 har kommet med spennende nye tillegg til spillet. Spillere kan forvente nye kart, en ny modus, en ny helt og et helt nytt kamppass. Den siste oppdateringen gir en ny versjon av spillet, og gir nye måter å spille på og uendelig moro for Crash-fans.

Et av de største høydepunktene i sesong 2 er introduksjonen av Party Mode. Denne 4-spiller co-op remiksen tilbyr en pause fra konkurrerende kamper og lar spillere slappe av. Det består av 5 distinkte minispillrunder, hver med sine egne utfordringer. Teamarbeid er avgjørende ettersom spillere må jobbe sammen for å utføre oppgaver og samle klokker for å øke den gjenværende tiden. Å mestre hver Party Mode Wave kan til og med låse opp en hemmelig Boss Wave, og sette ferdighetene til Crash-veteraner på den ultimate prøven.

Party Mode-rundene har forskjellige typer spill. I Speed ​​Run raser spillere gjennom fartsputer mens de unngår farer som støtfangere og nitrokasser. Hva er Cookin? krever at spillere samler inn spesifikke ingredienser og legger dem til en pott som reiser rundt på kartet. Get Lit utfordrer spillere til å bruke et stearinlys til å tenne lykter spredt rundt i et tårn før tiden renner ut. I Dig It søker spillere etter nedgravde bein og setter dem sammen i midten for å avdekke et helt skjelett. Til slutt gir Balloon Bounce, som skal utgis senere i sesong 2, spillere i oppgave å hoppe over ballonger for å score poeng.

I tillegg introduserer sesong 2 en ny helt kalt Ripto. Denne karakteren, som kommer fra Spyro-universet, fører et septer og besitter dødelige og kraftige trollformler. Riptos evner inkluderer å skyte ut ildkuler, fremkalle lyn og lage tsunamibølger. Dyktige spillere kan kombinere disse evnene for å slippe løs ødeleggende kombinasjoner. Ripto vil være tilgjengelig senere i sesongen.

For å komplettere de nye spillfunksjonene, tilbyr sesong 2 to nye kart: Waste Deep og Jazz Junction. Waste Deep tar spillere til farlige kloakker fylt med Cortex sine eksperimenter, mens Jazz Junction er et levende nattkart med en jazzete atmosfære. Hvert kart byr på sine egne unike utfordringer og overraskelser.

Til slutt kommer sesong 2 med et 100-lags Battle Pass, som gir spillerne muligheten til å låse opp nye skinn, kosmetikk, musikk og mer. Battle Pass kan kjøpes gjennom Crash Team Rumble Deluxe Edition eller kjøpes separat.

Crash Team Rumble sesong 2 er nå live, og bringer et vell av spennende innhold til spillet. Enten du er en fan av intens konkurranse eller samarbeidende spilling, har denne oppdateringen noe for enhver Crash-entusiast. Ikke gå glipp av handlingen!

