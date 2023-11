Hvorfor bruktteknologi bør være ditt valg for julehandel

Julehandelsesongen er i full gang, og kuppjegere ser ivrig på Black Friday- og Cyber ​​Monday-tilbudene, spesielt for elektronikk. Det er imidlertid en måte å slå folkemengdene og fortsatt nyte betydelige rabatter – ved å vurdere bruktteknologi.

Ifølge Lucas Rockett Gutterman, direktør for US PIRGs Designed to Last Campaign, hjelper det å velge brukt elektronikk deg ikke bare med å vinne Black Friday-priser året rundt, men bidrar også til miljømessig bærekraft. US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund har gitt ut en rapport som fremhever nøkkelfaktorene man bør vurdere når man kjøper oppussede varer.

Gutterman forklarer at det ofte er liten forskjell på en brukt elektronisk og en ny. Den "åpen boks" eller "som ny"-etiketten kan ganske enkelt bety at varen ble fylt på lager etter å ha blitt returnert uåpnet. Ved å handle smart og forstå hvordan disse begrepene brukes av forhandlere, kan du få fantastiske tilbud.

Enkelte dingser, som telefoner, nettbrett, stasjonære og bærbare datamaskiner, er spesielt egnet for bruktkjøp. For eksempel, takket være en vellykket kampanje fra PIRG, varer Google Chromebooks, rimelige bærbare datamaskiner som er mye brukt over hele landet, nå i et tiår i stedet for å utløpe etter bare noen få år.

På den annen side kan det være lurt å utvise forsiktighet når du kjøper renoverte TV-er og dataskjermer. Disse produktene har en tendens til å være større, mer skjøre og utfordrende å reparere.

Når du velger renoverte varer, sikte på høykvalitetsprodukter fra holdbare merker. Ved å velge varer som er bygget for å vare og som kan ha vært dyrere når de var nye, sikrer du at de vil fortsette å tjene deg godt som bruktkjøp.

I tillegg til å nyte kostnadsbesparelser, er å kjøpe bruktteknologi et miljømessig ansvarlig valg. Gutterman forklarer at det meste av miljøpåvirkningen av elektronikk kommer fra produksjonsprosessen deres. Ressursene, energien og materialene som kreves for å produsere smarttelefoner, hodetelefoner, bærbare datamaskiner og TV-er er betydelige. Ved å kjøpe oppusset kan du redusere miljøavtrykket til for eksempel en smarttelefon med så mye som 91 %.

Før du foretar et kjøp, er det viktig å gjøre deg kjent med returretningslinjene gitt av selgeren. Vanligvis vil du ha et 30-dagers vindu for retur, selv om det kan være kortere i noen tilfeller.

Klar til å utforske verden av bruktteknologi? Besøk PIRGs nettside for flere tips og veiledning om hvordan du får mest mulig ut av julehandelen din samtidig som du drar nytte av både lommeboken og planeten.

FAQ:

Spørsmål: Hvorfor bør jeg vurdere å kjøpe bruktteknologi?

A: Å velge renoverte varer lar deg nyte helårsrabatter og bidrar til miljømessig bærekraft, ettersom det reduserer den totale miljøpåvirkningen av elektronikk.

Spørsmål: Hvilke typer elektronikk er egnet for bruktkjøp?

A: Telefoner, nettbrett, stasjonære og bærbare datamaskiner er utmerkede alternativer for secondhand shopping. Spesielt Google Chromebook varer nå i 10 år, takket være en vellykket kampanje fra PIRG.

Spørsmål: Er alle renoverte gjenstander verdt å kjøpe?

A: Selv om det meste av elektronikk kan kjøpes renovert, anbefales det å unngå å kjøpe renoverte TV-er og dataskjermer på grunn av deres størrelse, skjørhet og reparasjonsutfordringer.

Spørsmål: Hvordan kan jeg sikre at jeg får et godt oppusset produkt?

A: Se etter merker kjent for deres holdbarhet og lang levetid. Å velge varer som kan ha vært dyrere når nye sikrer kvaliteten som bruktkjøp.

Spørsmål: Hva er miljøgevinsten ved å kjøpe renovert elektronikk?

A: Produksjonen av elektronikk, inkludert smarttelefoner, hodetelefoner, bærbare datamaskiner og TV-er, bruker betydelige ressurser og energi. Ved å kjøpe renoverte varer kan du redusere miljøbelastningen med opptil 91 %.

Spørsmål: Hva bør jeg huske på når det gjelder returer?

A: Gjør deg kjent med selgerens returpolicy, da den kan variere. I de fleste tilfeller vil du ha et 30-dagers vindu for retur, men noen selgere kan tilby en kortere periode.