Nye eventyr venter i Spaceport Expansion DLC for Construction Simulator

Construction Simulator, utviklet av Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, tar spillere med på en spennende reise med sin siste utvidelse. Spaceport Expansion DLC introduserer en helt ny verden av muligheter for byggeentusiaster på tvers av ulike spillplattformer.

Legg ut på et uavhengig og oppslukende kampanjekart som vil fengsle fantasien din. Med over 40 timer med tilleggsinnhold er det utallige muligheter til å vise frem byggeferdighetene dine og takle utfordrende prosjekter. DLC gir spillet en dynamisk vri, slik at spillere kan designe og konstruere sin helt egen rakettoppskytingsbase.

Når du utforsker stjernene med Spaceport Expansion DLC for Construction Simulator, vil du kunne ta på deg rollen som en dyktig entreprenør, og forme fremtiden for romutforskning. Fra å legge grunnlaget for utskytningsramper til å sette sammen intrikate rakettkomponenter, spillet tilbyr en realistisk opplevelse som garantert vil tilfredsstille ditt begjær etter kreativitet og innovasjon.

Spaceport Expansion DLC er tilgjengelig på populære spillplattformer, inkludert PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X og PC. Slå deg sammen med venner på nettet og delta i spennende samarbeidsspill for flere spillere mens dere jobber sammen for å gjennomføre monumentale byggeprosjekter.

Gjør deg klar til å låse opp et nytt nivå av spenning og eventyr i Construction Simulator. Dykk inn i Spaceport Expansion DLC og se underverkene i verdensrommet utfolde seg foran øynene dine. Er du klar til å forme fremtiden for romutforskning?

FAQ:

Spørsmål: Hva er Construction Simulator?

A: Construction Simulator er et flerspillers online byggesimuleringsspill hvor spillere tar på seg rollen som entreprenør og takler ulike byggeprosjekter.

Spørsmål: Hva tilbyr Spaceport Expansion DLC?

A: Spaceport Expansion DLC introduserer et nytt kampanjekart, over 40 timer med tilleggsinnhold og muligheten til å bygge en rakettoppskytingsbase.

Spørsmål: Hvilke plattformer er Spaceport Expansion DLC tilgjengelig på?

A: Spaceport Expansion DLC er tilgjengelig for PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X og PC.