Sony lanserer allsidig α6700 speilløst kamera i India

Sony har introdusert sitt siste tilskudd til APS-C-kamerautvalget på det indiske markedet med det etterlengtede α6700 speilløse kameraet. Med en kombinasjon av kompakt design, eksepsjonell bærbarhet og brukervennlig funksjonalitet, er dette kameraet satt til å imponere fotografentusiaster på alle ferdighetsnivåer.

α6700 har en elegant og moderne design, noe som gjør den til et attraktivt alternativ for brukere på farten. En av de bemerkelsesverdige funksjonene inkluderer en 3-tommers LCD-skjerm som kan vinkles, som støtter berøringsfunksjonalitet. Dette gjør at fotografer enkelt kan navigere gjennom innstillinger, justere fokuspunkter og se gjennom tatt bilder med et enkelt trykk på skjermen.

I tillegg til det intuitive grensesnittet tilbyr α6700 en tilpassbar skive som gir fotografer rask tilgang til sine foretrukne innstillinger. Denne funksjonen vil garantert appellere til profesjonelle som krever raske justeringer i dynamiske opptaksmiljøer.

Kameraet er utstyrt med en elektronisk søker som gir en klar og oppslukende fotograferingsopplevelse. Den elektroniske søkeren gir en forhåndsvisning av bildet i sanntid, slik at fotografer kan komponere bildene sine nøyaktig og foreta justeringer etter behov.

Omfattende tilkoblingsmuligheter er integrert i α6700. Disse inkluderer et microSD-kortspor, Bluetooth 4.2, dual-band WiFi, en HDMI-mikrokontakt og fjernkontrollfunksjonalitet. Disse funksjonene sikrer sømløs deling av bilder, overføring av filer til andre enheter og fjernkontroll.

For de som allerede har linser, tilbyr Sony α6700 som et alternativ for kun kropp til Rs 1,36,990. Dette lar fotografer spare kostnader ved å bruke sine eksisterende objektiver. Sony tilbyr imidlertid også pakkepakker for kunder som foretrekker et komplett oppsett. Kameraet med et 16-50 mm-objektiv er tilgjengelig for Rs 1,47,490, mens 18-135 mm zoomobjektivpakken er priset til Rs 1,72,990.

Med sine allsidige funksjoner, kompakte design og brukervennlighet vil α6700 garantert bli en favoritt blant fotografer som ønsker å ta fantastiske bilder og utforske verden av speilløse kameraer.