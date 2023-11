Ny cocktailbar i Kalamazoo sentrum tilbyr eksklusiv årsrabatt for fellesskapet

By

Kalamazoo sentrums nyeste tilskudd til cocktailscenen, Dabney & Co., ryster opp ved å tilby en unik mulighet for cocktailentusiaster. I anledning ettårsjubileet deres som faller sammen med årets største barkveld, gir den trendy cocktailbaren tilbake til samfunnet ved å gi 50 heldige gjester en nøkkelring som vil låse opp en årelang rabatt.

I stedet for bare å feire milepælen deres, har Dabney & Co. som mål å uttrykke takknemlighet til sine lojale kunder og bidra til det pulserende Kalamazoo-samfunnet på en meningsfull måte. Nøkkelringen, gitt til de heldige få, vil gi en sjenerøs 15 % rabatt på alle bestillinger gjennom hele 2024.

Med en rekke omhyggelig utformede cocktailer har Dabney & Co. raskt blitt et populært reisemål for cocktailkjennere og de som søker en herlig kveld i Kalamazoo sentrum. Fra klassiske blandinger til innovative miksologi-kreasjoner, barens ekspertmiksologer lar ingen stein stå uforandret i deres søken etter å lage den perfekte drikkofferen.

Designet for å skape en inkluderende og innbydende atmosfære, tar Dabney & Co. imot både nybegynnere og erfarne cocktailentusiaster. Barens forpliktelse til kvalitet, kreativitet og utmerket service har gitt dem en hengiven tilhengerskare og en rekke utmerkelser innen den lokale mixology-scenen.

FAQ:

Spørsmål: Når starter den årlige rabatten hos Dabney & Co.?

A: Rabatten starter ved mottak av nøkkelringen og vil være gyldig i hele 2024.

Spørsmål: Kan jeg bruke årsrabatten for enhver bestilling?

A: Ja, rabatten på 15 % gjelder for alle bestillinger gjort hos Dabney & Co. i 2024.

Spørsmål: Hvordan kan jeg delta og ha en sjanse til å motta nøkkelringen?

A: Giveawayen er eksklusiv for Dabney & Co.s ettårsjubileum onsdag 22. november. Kunder som foretar et kjøp denne dagen vil være med i trekningen av nøkkelringen.