Historic Odessa Foundation feirer 200-årsjubileet for tidløst juledikt

The Historic Odessa Foundation i Delaware feirer 200-årsjubileet for det klassiske julediktet, "Account of A Visit from St. Nicholas". For å bringe det elskede diktet til live, har den ideelle organisasjonen kuratert en spesialutstilling som vil være åpen hele desember måned.

Administrerende direktør Deborah Buckson delte at tradisjonen med å lage en årlig utstilling basert på litteratur begynte fordi familiene som eide bygningene bevart av stiftelsen var kvekere som ikke feiret jul. For å omfavne ferieånden bestemte stiftelsen seg for å skape oppslukende opplevelser som fremhever forskjellige litterære verk hvert år.

Assosiert kurator Brian Miller dedikerer nesten et helt år til å undersøke, skure gårdssalg og samle inn midlertidige donasjoner til utstillingene. Han forklarte at teamet velger kjente replikker fra "Konto av et besøk fra St. Nicholas" og deretter gjenskaper scener i hvert rom som er relatert til historien. Miller sammenlignet opplevelsen med å gå gjennom sidene i boken.

Midtpunktet i 200-årsfeiringen vil være utstillingen "Konto av et besøk fra St. Nicholas", som ligger i Corbit & Sharp House i Odessa. Besøkende vil få muligheten til å oppleve diktets magi gjennom hele desember måned. For å markere 23-årsjubileet for diktets utgivelse, vil det bli holdt en spesiell opplesning av diktet XNUMX. desember.

For mer informasjon om utstillingen, inkludert åpningstider, kan interesserte personer besøke Historic Odessa Foundations nettsted. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å fordype deg i den tidløse sjarmen til et klassisk juledikt.