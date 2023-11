Ny og forbedret ytelse: Cities: Skylines II Expansion Roadmap forsinket for forbedringer

Cities: Skylines II, det elskede simuleringsspillet for bybygging utviklet av Colossal Order, har annonsert en forsinkelse i utvidelsesveikartet. Som svar på tilbakemeldinger fra spillere om ytelsesproblemer på PC-versjonen og beslutningen om å utsette konsollutgivelsen til 2024, har utviklingsteamet bestemt seg for å prioritere mer omfattende ytelse og feilrettinger før de ruller ut nytt innhold. Administrerende direktør Mariina Hallikainen uttrykte unnskyldning for forsinkelsen i et nylig blogginnlegg, og understreket viktigheten av å sikre et solid grunnlag før du legger til nye funksjoner.

Utvidelsespassinnholdet for Cities: Skylines II er skjøvet tilbake med en fjerdedel. Beach Properties-aktivapakken, opprinnelig planlagt utgitt i Q4 2023, kommer nå i Q1 2024. I tillegg har skaperpakkene Modern Architecture og Urban Promenades, opprinnelig planlagt for Q1 2024, blitt omlagt til Q2 2024. Deluxe Relax and Soft Rockeradiostasjoner vil også se forsinkelser, med henholdsvis Q1 og Q2 2024 utgivelsesdatoer. Bridges & Ports-utvidelsen forblir imidlertid i rute for en utgivelse i 2. kvartal 2024.

Fokuset på ytelse og feilrettinger stammer fra en forpliktelse til å møte bekymringene som er reist av spillerfellesskapet. Administrerende direktør Hallikainen forklarte at utviklingsteamet dedikerer tid til å løse mer komplekse problemer etter å ha tatt raske løsninger. Teamet jobber for tiden med å forbedre GPU-ytelsen gjennom grafiske detaljjusteringer og vil deretter gå videre til CPU-optimaliseringer for hakking. De gjennomgår aktivt feilrapporter fra spillere, med 100 reproduserbare problemer som allerede er identifisert og ytterligere 100 rapporter under videre etterforskning.

Før spillets lansering hevet Colossal Order og utgiver Paradox Interactive minimumsspesifikasjonene og anbefalte spesifikasjonene, og erkjente at de ikke hadde oppnådd de ønskede målene. Til tross for dette bestemte de seg for å fortsette med utgivelsen som planlagt. Ved utgivelsen uttrykte fansen imidlertid skuffelse over ytelsen, med henvisning til feil og mangel på optimalisering, selv på avansert maskinvare.

Til tross for det første tilbakeslaget, er Colossal Order forpliktet til å forbedre spillets stabilitet. Når de har tatt tak i ytelsesbekymringene på PC-versjonen, vil de flytte fokus til konsollutgivelsen og DLC-innholdet. Det er tydelig at utviklingsteamet er fast bestemt på å gi spillerne en forbedret og hyggelig opplevelse mens de fortsetter å jobbe flittig med å perfeksjonere Cities: Skylines II.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvorfor blir utvidelsesveikartet for Cities: Skylines II forsinket?

A: Utviklingsteamet har bestemt seg for å prioritere ytelse og feilrettinger basert på tilbakemeldinger fra spillere om PC-versjonens ytelse og utsettelsen av konsollutgivelsen.

Spørsmål: Hvilket innhold i utvidelseskortet har blitt påvirket av forsinkelsen?

A: Beach Properties-aktivapakken, Modern Architecture og Urban Promenades skaperpakker, og Deluxe Relax- og Soft Rock-radiostasjonene vil alle se forsinkelser i utgivelsesdatoene.

Spørsmål: Hvilke problemer fokuserer utviklingsteamet på under denne forsinkelsen?

A: Teamet konsentrerer seg om å løse komplekse feil og optimalisere ytelsen, og starter med grafiske justeringer for GPU-ytelse og fortsetter med CPU-optimaliseringer for hakking.

Spørsmål: Vil forsinkelsen påvirke utvidelsen av Bridges & Ports?

A: Nei, Bridges & Ports-utvidelsen forblir i rute for en utgivelse i 2. kvartal 2024.

Spørsmål: Hva er lagets plan etter å ha tatt opp ytelsesbekymringene på PC-versjonen?

A: Etter å ha forbedret stabiliteten på PC-versjonen, vil teamet flytte fokus til konsollutgivelsen og DLC-innhold.