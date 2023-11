Ny artikkel: Slipp løs Vintage Nostalgia med Lossy Pedal av Chase Bliss

I en verden av musikkutstyr er det en økende fascinasjon for å omfavne de ødelagte og lo-fi-lydene fra fortiden. Og ingen gjør det bedre enn Chase Bliss, et kjent selskap kjent for sin ekspertise innen å lage pedaler som transporterer instrumentene dine inn i et rike av vintage-nostalgi. Deres siste kreasjon, Lossy-pedalen, er et bemerkelsesverdig samarbeid med Goodhertz, en plugin-produsent på toppnivå med en imponerende lo-fi stamtavle.

Hjertet til Lossy-pedalen ligger i Loss-kontrollen, som tilbyr tre særegne moduser, som hver tilfører en unik karakter til lyden. Enten du ønsker den velkjente MP3-stemningen med lav bithastighet, de nedstrippede komprimeringsfrekvensene for en tynn tone, eller de fascinerende feilene til Phase Jitter, har Lossy det dekket. Og innenfor disse modusene er mulighetene uendelige, slik at du kan finjustere intensiteten og den generelle effekten ved å bruke Loss- og Global-knappene.

Pakkebryter er en annen fremtredende funksjon ved Lossy-pedalen. Å forlate den gir deg den rene essensen av Lossy, mens å aktivere Packet Loss introduserer frafall som minner om en dårlig mobilforbindelse. Alternativt kan bytte til Packet Repeat fylle disse hullene med frossen lyd, som minner om en hoppende CD. For å kontrollere frekvensen av disse avbruddene, juster bare hastighetsknappen.

Et spesielt fascinerende aspekt ved Lossy-pedalen er dens dedikerte Freeze-funksjonen. I motsetning til andre pedaler, gjentar den ikke bare den siste lydbiten på ubestemt tid. I stedet utvikler den seg over tid, strekker ut noter og forvandles mens du spiller. Dette lar deg lage fengslende ambient pads, droner og stadig skiftende lydlandskap.

For å sikre en sammenhengende og polert lyd, tilbyr Lossy-pedalen også en filter- og romklangsseksjon. Disse tilleggskomponentene hjelper til med å blande alle elementene sømløst sammen. Skjult inne i pedalen er en limiter og auto gain-funksjon som viser de intrikate detaljene i Loss-effekten, og forhindrer tap av musikalske nyanser.

For de som er ivrige etter å legge ut på en reise gjennom vintage lydlandskap, er Lossy-pedalen tilgjengelig for kjøp eksklusivt via den offisielle Chase Bliss-nettsiden. Priset til $399, inkluderer hvert pedalkjøp en sjenerøs 50% rabatt på Goodhertz Lossy-plugin som inspirerte opprettelsen, vanligvis priset til $79.

FAQ

1. Kan Lossy-pedalen gjenskape lyden av en lavkvalitets MP3?

Ja, Lossy-pedalen tilbyr en standardmodus som leverer den velkjente lyden til en MP3 med lav bithastighet, og bringer tilbake minner fra slutten av 90-tallets digitale æra.

2. Hva er formålet med Packets-bryteren på Lossy-pedalen?

Pakkebryteren lar deg introdusere frafall eller frossen lyd i lyden din, som minner om henholdsvis en dårlig mobilforbindelse eller en hoppende CD.

3. Hvordan fungerer Freeze-funksjonen på Lossy-pedalen?

I motsetning til tradisjonelle pedaler som gjentar det siste øyeblikket med lyd, utvikler Freeze-funksjonen seg over tid, og strekker ut noter og skaper omgivende pads, droner og skiftende lydlandskap.

4. Hvor kan jeg kjøpe Lossy-pedalen?

Lossy-pedalen er eksklusivt tilgjengelig for kjøp på den offisielle Chase Bliss-nettsiden.

5. Er det rabatt på Goodhertz Lossy-plugin når du kjøper Lossy-pedalen?

Ja, kjøp av Lossy-pedalen gir deg 50 % rabatt på Goodhertz Lossy-plugin, som vanligvis er priset til $79.