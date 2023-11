Epic Games anklager Google for rovdrift i antitrustprøver

I en nylig antitrust-rettssak anklaget administrerende direktør Tim Sweeney i Epic Games teknologigiganten Google for å bruke lyssky taktikker for å opprettholde sitt rovbetalingssystem. Sweeney vitnet i over to timer, og fremhevet Googles rolle i å kvele konkurransen på Android-appmarkedet. Denne rettssaken er en av to antitrustsaker som Google for tiden står overfor, og utgjør en betydelig trussel mot teknologiimperiet på 1.7 billioner dollar.

Mens Google-sjef Sundar Pichai forsvarte selskapets praksis med å drive Play-butikken, tegnet Sweeney et annet bilde. Han beskrev Google som en manipulerende monopolist som forsøkte å fraråde Epic Games å konkurrere mot dem gjennom ulike økonomiske insentiver. Sweeney avviste disse tilbudene, noe som til slutt førte til at Epic Games lanserte sitt populære spill, Fortnite, på sin egen nettside.

Det å distribuere Fortnite uavhengig viste seg imidlertid utfordrende på grunn av Googles hindring og bruken av advarselsskjermer som frarådet spillere fra å laste ned spillet. Sweeney understreket at Googles handlinger hindret deres suksess og fremstilte dem som en formidabel motstander.

Til tross for hindringene, ga Epic Games ut Fortnite på Play Store i 2020, mens de samtidig implementerte en skjult plan kalt "Project Liberty". Denne planen innebar å introdusere et alternativt betalingsalternativ i appen, som umiddelbart ble blokkert av både Google og Apple. Som svar anla Epic Games antitrustsøksmål, og utgjorde dem som en kamp for rettferdig konkurranse i spillindustrien.

Denne prøveperioden er avgjørende ikke bare for Epic Games, men for alle spillutviklere, siden resultatet vil avgjøre omfanget av Googles monopolistiske praksis i Android-appmarkedet. Det reiser spørsmål om rettferdigheten til provisjonssatser pålagt av teknologigiganter, og fremhever behovet for økt konkurranse og åpenhet.

Spørsmål og svar

1. Hva handler antitrustrettsaken mellom Epic Games og Google om?

Rettssaken dreier seg om Epic Games' påstand om at Google engasjerer seg i rovdrift for å beskytte betalingssystemet sitt og kveler konkurransen i Android-appmarkedet.

2. Hvordan hindret Google angivelig Epic Games?

I følge Tim Sweeneys vitnesbyrd brukte Google ulike taktikker, inkludert økonomiske insentiver og advarselsskjermer, for å fraråde spillere å laste ned Fortnite utenfor Play Store.

3. Hva er «Project Liberty»?

"Project Liberty" refererer til Epic Games' skjulte plan om å introdusere et alternativt betalingsalternativ i Fortnite, og omgå provisjonsavgiftene pålagt av Google og Apple.

4. Hvordan påvirker denne rettssaken spillindustrien?

Resultatet av denne rettssaken vil ha betydelige implikasjoner for alle spillutviklere, siden det vil avgjøre omfanget av Googles monopolistiske praksis og fremme rettferdig konkurranse innenfor Android-appmarkedet.