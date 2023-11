LG introduserer nye SMART-skjermer for forbedret produktivitet og underholdning

By

LG har nylig avduket to nye SMART-skjermer, 32SR53FS og 27SR50F, akkurat i tide til høytiden. Disse skjermene tilbyr IPS-skjermer med høy ytelse og HDR 10-støtte, noe som gir brukerne levende bilder og en forbedret seeropplevelse.

En nøkkelfunksjon til LG SMART-skjermene er den innebygde LG Home Office-programvaren som støtter ulike produktivitetsprogrammer som Microsoft 365 og Google Calendar. Dette lar brukere enkelt administrere arbeidsoppgavene og tidsplanene sine. I tillegg kan skjermene fungere som smarthushuber ved å integreres med LG ThinQ Home Hub, slik at brukerne kan overvåke og kontrollere husholdningsapparater.

Utstyrt med LGs webOS 23-plattform, gir SMART-skjermene enkel tilgang til streaming-apper og personlige visningsanbefalinger gjennom webOS Hub. Sportsentusiaster kan dra nytte av de tilpassbare sportstjenestekortene på Home Board-skjermen, som gir oppdatert statistikk og tidsplaner for deres favorittlag og ligaer.

LG 32SR53FS og 27SR50F SMART-skjermer er for øyeblikket tilgjengelige for kjøp for henholdsvis $229.99 og $199.99.

FAQ

Hva er hovedfunksjonene til de nye LG SMART-skjermene?

De nye LG SMART-skjermene tilbyr høyytelses IPS-skjermer, HDR 10-støtte og innebygd LG Home Office-programvare for økt produktivitet. De fungerer også som smarthushuber med støtte fra LG ThinQ Home Hub.

Hvilken programvare støtter LG SMART-skjermer?

Skjermene støtter ulike produktivitetsprogrammer som Microsoft 365 og Google Calendar gjennom den innebygde LG Home Office-programvaren.

Kan jeg få tilgang til strømmeapper på LG SMART-skjermer?

Ja, skjermene kommer med LGs webOS 23-plattform, som gir enkel tilgang til streaming-apper og skreddersydde visningsanbefalinger.

Er LG SMART-skjermene egnet for sportsentusiaster?

Sportsentusiaster vil sette pris på de tilpassbare sportstjenestekortene på Home Board-skjermen, som holder dem oppdatert med favorittidrettslagene og -ligaene deres.

Hva er prisen for LG SMART-skjermer?

LG 32SR53FS er priset til $229.99, mens LG 27SR50F er priset til $199.99.