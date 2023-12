Carolina Panthers flytter treningsleir til Charlotte

Carolina Panthers har tatt beslutningen om å flytte treningsleiren fra Wofford College i Spartanburg County til Charlotte. Kunngjøringen ble gjort onsdag, noe som betyr en betydelig endring for teamet som hadde kalt Spartanburg hjem siden 1995.

"Vi er begeistret over å bringe treningsleiren vår til anlegget vårt i Charlotte," uttrykte Kristi Coleman, president for Carolina Panthers. "Vi takker Wofford og Spartanburg-samfunnet for deres gjestfrihet gjennom årene. Mens vi går over til Charlotte, forblir vi dedikerte til våre fans i South Carolina og vil fortsette å organisere fan- og fellesskapsbegivenheter i staten.»

Forrige sesong holdt bare seks lag, inkludert Panthers, treningsleiren sin borte fra sine egne fasiliteter på grunn av COVID-19-pandemien. I 2020 gjennomførte Panthers leiren sin på Bank of America Stadium og de tilstøtende treningsfeltene. Før det hadde treningsleiren konsekvent funnet sted på Wofford College.

Avgjørelsen kom ikke som en overraskelse for Spartanburg fylkesråd David Britt, som avslørte at de hadde forventet at teamet skulle forlate høgskolen de siste tre årene. Ifølge Britt, "Det er et annet eierskap til Panthers. Jeg tror ikke han [eieren] har det samme engasjementet til at Panthers er laget til Carolinas. Det er ikke bare North Carolinas lag.»

Forholdet mellom Panthers og Wofford College var et av de lengste i NFL, nest etter partnerskapet mellom Pittsburgh Steelers og St. Vincent College. Dr. Nayef Samhat, president for Wofford College, uttrykte sin forkjærlighet for Panthers og effekten av treningsleiren på Spartanburg-samfunnet. "Vi har verdsatt vårt spesielle forhold til Carolina Panthers siden lagets etablering. Vi vil savne å ha dem på campus og spenningen som treningsleiren førte til Spartanburg og Upstate.»

Selv om det kan være en viss skuffelse blant lokale innbyggere, åpner Panthers beslutning nye muligheter for laget og dets fasiliteter. Flyttingen er en del av et bredere arbeid for å oppgradere teamets praksis- og treningsfasiliteter, som inkluderer fjerning av Atrium Health Dome i januar for å gi plass til nye praksisfelt. Disse endringene vil gi Panthers tre treningsfelt i full lengde, som gir mer plass og minimerer slitasje.

Caroline Wright, senior visepresident og sjef for arenaer hos Tepper Sports & Entertainment, uttalte: "Fjerning av domen er starten på en pågående prosess for å oppgradere lagets fasiliteter. Fremtidige forbedringer inkluderer modifikasjoner på banene og bygging av et felthus for fotballoperasjoner og samfunnsmuligheter.» Teamet vil også utforske alternativer for innendørs trening om nødvendig.

Mens Panthers forbereder seg til den kommende sesongen, er de fortsatt i ferd med å sluttføre planene for å ta imot fans under treningsleiren. Flere detaljer vil bli delt etter hvert. Laget har til hensikt å starte sesongen med Fan Fest i South Carolina og deretter fortsette med Back Together Football i Charlotte. Selv om et kapittel er avsluttet med avgangen fra Wofford College, venter en ny og spennende æra for Panthers i deres oppdaterte treningsanlegg i Charlotte.