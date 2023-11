Kan du jobbe på Walmart igjen etter å ha blitt sparket?

Når det gjelder ansettelse, kan oppsigelse være en utfordrende og nedslående opplevelse. Hvis du har fått sparken fra jobben din i Walmart, lurer du kanskje på om det er noen mulighet for å komme tilbake til selskapet i fremtiden. Selv om svaret på dette spørsmålet ikke er et enkelt ja eller nei, er det faktorer å vurdere som kan påvirke sjansene dine for å bli ansatt på nytt.

Bedriftsretningslinjer og kvalifisering for gjenansetting

Walmart, som mange andre selskaper, har spesifikke retningslinjer for å gjenansette tidligere ansatte. Disse retningslinjene varierer avhengig av omstendighetene rundt oppsigelsen og den enkelte butikkens ledelse. Vanligvis, hvis du ble sagt opp på grunn av årsaker som tyveri, vold eller alvorlig mishandling, er det lite sannsynlig at du vil bli vurdert for gjenansetting. Men hvis oppsigelsen din skyldtes ytelsesproblemer eller et ikke-alvorlig brudd på retningslinjene, kan det være en mulighet for å bli ansatt på nytt.

Faktorer som påvirker gjenansettingspotensialet

Flere faktorer kan påvirke potensialet ditt for å bli ansatt på nytt av Walmart. En avgjørende faktor er hvor lang tid det har gått siden oppsigelsen din. Hvis det har gått lang tid, og du har vist vekst og forbedring i ditt yrkesliv, kan Walmart være mer villig til å revurdere søknaden din. I tillegg kan din generelle arbeidshistorikk, referanser og etterspørselen etter ansatte ved den spesifikke butikken du søker til også spille en rolle i deres avgjørelse.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Kan jeg søke på en jobb hos Walmart etter å ha fått sparken?

Ja, du kan søke på en jobb hos Walmart selv om du har fått sparken tidligere. Sjansene dine for å bli ansatt på nytt avhenger imidlertid av omstendighetene rundt oppsigelsen og andre faktorer nevnt ovenfor.

2. Vil Walmart vurdere å ansette meg på nytt hvis jeg ble sagt opp for tyveri?

Oppsigelse for tyveri anses generelt som en alvorlig forseelse, og det er usannsynlig at Walmart vil ansette noen som har fått sparken på grunn av slik oppførsel.

3. Hvor lenge bør jeg vente før jeg søker på Walmart på nytt etter å ha fått sparken?

Det er ingen spesifikk tidsramme, men det anbefales generelt å vente minst seks måneder til ett år før du søker på nytt. Dette lar deg demonstrere personlig vekst og forbedring i ditt profesjonelle liv.

Som konklusjon, mens det er mulig å jobbe hos Walmart igjen etter å ha blitt sparket, avhenger det i stor grad av omstendighetene rundt oppsigelsen din, tiden som har gått og andre faktorer som påvirker selskapets retningslinjer for gjenansetting. Det er tilrådelig å vurdere situasjonen din nøye og vurdere den beste handlingen for dine fremtidige ansettelsesutsikter.