Pokémon Go: Mankey Can Be Shiny!

Sammendrag:

I Pokémon Go har spillerne muligheten til å møte griseapen Pokémon, Mankey, i naturen. Den spennende nyheten er at Mankey også kan være skinnende! Dette betyr at spillere har en sjanse til å fange en skinnende versjon av denne Pokémon, som har en annen farge enn den vanlige. Sammen med Mankey kan dens utvikling, Primeape, også være skinnende.

Med den potensielle introduksjonen av Annihilape, den endelige utviklingen av Mankey og Primeape fra Pokémon Scarlet og Violet, anbefales det å begynne å samle Mankey-godteri i påvente av denne utviklingen. De tidlige utgivelsene av Paldean Pokémon i Pokémon Go antyder at Annihilape snart kan bli med på listen.

Den skinnende raten for Mankey i Pokémon Go er omtrent én av 500, ifølge forskning utført av The Silph Road. Imidlertid har Mankey ikke en "permaboost", noe som betyr at det ikke er en sjelden spawn og ikke har en forsterket skinnende rate. Å tiltrekke seg flere skinnende Pokémon er basert på tilfeldige tilfeldigheter, ettersom fangstrater for skinnende Pokémon bestemmes av utvikleren Niantic og vanligvis bare økes under spesielle hendelser eller raid.

For å holde styr på tilgjengelige skinnende Pokémon, kan spillere henvise til LeekDucks liste, som gir en visuell guide over alle de eksisterende skinnende Pokémonene.

For flere tips og guider om Pokémon Go, tilbyr Polygon et vell av ressurser for å forbedre spillingen din.

Definisjoner:

– Skinnende Pokémon: Pokémon med alternativ farge som er sjeldnere enn deres vanlige kolleger.

– Godteri: En ressurs i Pokémon Go som kan samles ved å fange Pokémon av en bestemt art og brukes til å utvikle eller forsterke Pokémon.

kilder:

– The Silph Road (via Wayback Machine)

– Purreand

– Polygon