Destiny 2 fjerner kontroversiell Pay-to-Win-startpakke etter tilbakeslag

Destiny 2-spillere ble frustrerte og bekymret da en "startpakke"-mikrotransaksjon på $15 ble introdusert under lanseringen av Season of the Wish. Pakken, som inneholdt kraftige våpen og materiale i spillet som vanligvis tar timer med spilling å tjene, utløste kritikk og tilbakeslag fra samfunnet. Dette markerte et avvik fra tidligere mikrotransaksjoner, som først og fremst fokuserte på kosmetiske og tidsbesparende varer.

Destiny 2-fellesskapet ga raskt uttrykk for sin misnøye, med den populære innholdsskaperen Datto som uttrykte sin skuffelse i en nylig YouTube-video. Fjerningen av den kontroversielle gjenstanden fulgte en bølge av negative anmeldelser på Steam-butikkfronten, med brukere som merket den som «kapitalisme», «kriminalitet» og til og med «psykologisk redsel».

Denne kontroversen kommer på en utfordrende tid for Bungie, ettersom selskapet har slitt med underveldende utvidelser og en nedgang i spillerengasjement. Tidligere i år måtte Bungie si opp 8 % av ansatte på grunn av lavere inntekter enn forventet. Tillegget av en betal-til-vinn-mikrotransaksjon tjente bare til å forsterke eksisterende bekymringer.

Som svar på det økende tilbakeslaget fjernet Bungie startpakken fra butikken deres, og signaliserte en erkjennelse av at fellesskapets bekymringer var gyldige. Da Bungie ble kontaktet for kommentar, nektet han å gi ytterligere detaljer om avgjørelsen.

Mens Bungies modell for inntektsgenerering i økende grad har basert seg på mikrotransaksjoner og DLC, er det tydelig at det er en fin linje mellom akseptabel og uakseptabel praksis. Fremover vil det være avgjørende for Bungie å finne en balanse som tilfredsstiller spillernes forventninger uten at det går på bekostning av rettferdig spill.

Spørsmål og svar

1. Hva var kontroversen rundt Destiny 2-startpakken?

Kontroversen oppsto fra introduksjonen av en startpakke på $15 for mikrotransaksjoner som tilbød kraftige våpen og materiale i spillet, som i hovedsak ga en fordel for lønn for å vinne.

2. Hvordan reagerte Destiny 2-fellesskapet?

Samfunnet uttrykte sin frustrasjon og bekymring, med den populære innholdsskaperen Datto som kritiserte mikrotransaksjonen i en YouTube-video. Spillere la også negative anmeldelser på Steam-butikkfronten, og merket varen med etiketter som «kapitalisme» og «kriminalitet».

3. Hvorfor fjernet Bungie startpakken?

Bungie fjernet startpakken fra butikken deres etter tilbakeslaget, noe som indikerte at de anerkjente gyldigheten av fellesskapets bekymringer.

4. Hvilke utfordringer står Bungie for øyeblikket overfor?

Bungie har slitt med underveldende utvidelser, synkende spillerengasjement og lavere inntekter enn forventet, noe som førte til en nylig permittering. Innføringen av den kontroversielle mikrotransaksjonen bidro til disse eksisterende utfordringene.