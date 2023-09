Gearbox, Company Behind Borderlands Series, er angivelig ute for salg

Ifølge rapporter er Gearbox, det amerikanske spillselskapet kjent for å utvikle Borderlands-serien, for tiden ute for salg. Morselskapet til Gearbox, Embracer, vurderer ulike alternativer, hvor en av dem er salget av studioet. Flere tredjeparter har allerede vist interesse for å kjøpe opp selskapet. Imidlertid har verken Embracer eller Gearbox kommet med noen offisielle kommentarer angående saken.

Denne nyheten kommer på en utfordrende tid for Embracer, da den for tiden gjennomgår en stor restruktureringsprosess. Som en del av denne omstruktureringen har Volition, studioet som er ansvarlig for den populære Saints Row-serien, allerede blitt lagt ned. Tidligere i år kunngjorde Embracer sine planer om å stenge studioer og kansellere spill etter at en avtale på 2 milliarder dollar med det saudiske regjeringsfinansierte selskapet Savvy Games Group falt gjennom.

Embracer Group, morselskapet, har vært på oppkjøpsrunde de siste årene, og kjøpt opp flere fremtredende studioer, inkludert Crystal Dynamics, utvikleren av Tomb Raider. Kjøpet av Gearbox ble fullført i februar 2021, og verdsatte selskapet til opptil 1.4 milliarder dollar. Gearbox har nylig gitt ut Borderlands spin-offs Tiny Tina's Wonderlands og New Tales from the Borderlands. De har også publisert det suksessrike plyndreskytespillet Remnant 2 i år. I tillegg er de satt til å publisere Homeworld 3, et sci-fi sanntidsstrategispill utviklet av Blackbird Interactive, en gang i 2024.

Selskapet utvider også sin tilstedeværelse utover spillverdenen, ettersom en Borderlands-film regissert av Eli Roth etter planen kommer på kino sommeren 2024. Dette indikerer at til tross for dagens usikkerhet rundt selskapets fremtid, forblir Gearbox forpliktet til sin franchise og jobber aktivt med nye prosjekter.

