The Astronauts' Misplaced Toolkit: A Lesson in Space Debris Management

Under et nylig oppdrag for å reparere et solcellepanel på den internasjonale romstasjonen (ISS), møtte Nasa-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Harra et uventet uhell. Verktøyvesken deres gled ut av grepet deres og drev bort i verdensrommet. Mens verktøysettet ble ansett som lavrisiko og etterlatt, fanger den nå oppmerksomhet når den kretser rundt jorden, like foran ISS.

Den lyse, hvite posen, synlig for det blotte øye, har blitt et skue for de på bakken sør i Storbritannia. Fra kl. 6.24 til 6.34 tirsdag kveld vil heldige stjernekikkere bevæpnet med kikkerter eller teleskoper få sjansen til å få et glimt av det drivende verktøysettet. Det forventes å komme tilbake 24. november mellom 5.30 og 5.41.

For å ivareta sikkerheten til ISS og satellitter, overvåker US Space Force flittig banen til den egenrådige baggen. Estimater tyder på at den vil komme inn i jordens atmosfære igjen en gang mellom mars og juli 2024, og utgjøre en potensiell risiko for både menneskeskapte og operasjonelle romfartøyer.

Denne uheldige hendelsen er ikke enestående. Gjennom romutforskningens historie har astronauter utilsiktet sluppet forskjellige gjenstander ut i verdensrommet. I 1965 mistet Nasa-astronauten Ed White en reservehanske under en romvandring, og i 2006 slapp medastronaut Piers Seller ved et uhell en slikkepott mens han reparerte et varmeskjold. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, den første kvinnen som ledet en romvandring, møtte en lignende ulykke i november 2008 da hun mistet verktøyvesken mens hun forsøkte å reparere deler av ISS.

Feilplasseringen av verktøy og utstyr fremhever den økende bekymringen rundt romavfall. Siden hendelsen med Ed Whites hanske har over 170 millioner stykker rusk samlet seg i verdensrommet. Ettersom romutforskning og satellittoppskytinger fortsetter å øke i frekvens, utgjør risikoen for kollisjoner og dannelse av mer rusk betydelige utfordringer for romfartøy og fremtidige oppdrag.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Er drivverktøysettet en trussel mot ISS?

Den amerikanske romstyrken overvåker aktivt verktøysettet for å sikre at det ikke utgjør en trussel mot ISS eller andre satellitter.

2. Når vil drivverktøysettet gå inn i jordens atmosfære igjen?

Anslag tyder på at verktøysettet vil komme inn i jordens atmosfære igjen mellom mars og juli 2024.

3. Hvor mange gjenstander av romavfall er i verdensrommet for øyeblikket?

Siden hendelsen med Ed Whites hanske i 1965, har over 170 millioner stykker rusk samlet seg i verdensrommet.

4. Hva er risikoen forbundet med romavfall?

Romrester utgjør betydelig risiko for operative romfartøyer og fremtidige oppdrag. Opphopning av rusk øker sannsynligheten for kollisjoner, som kan forårsake skade og generere enda mer rusk.

5. Hvilke tiltak iverksettes for å løse problemet med romrester?

Rombyråer og organisasjoner jobber aktivt med løsninger for å redusere risikoen forbundet med romrester. Disse inkluderer utvikling av teknologier for å spore rusk, implementering av retningslinjer for ansvarlig satellittdistribusjon, og forskning på metoder for å fjerne rusk fra bane.

(Kilde: BBC News)