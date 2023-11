Withings ScanWatch: En rabattert avtale på en allsidig hybrid smartklokke

Black Friday og Cyber ​​Monday nærmer seg, og bringer med seg en bølge av spennende avtaler. Blant disse tilbudene er et bemerkelsesverdig tilbud på Withings ScanWatch, noe som gjør en av de beste hybrid-smartklokkene enda rimeligere. Forhandlere som Amazon og Best Buy tilbyr for tiden ScanWatch med 20 % rabatt, noe som senker prisen til $224.95.

Til tross for utgivelsen av den mer avanserte ScanWatch 2, er den originale ScanWatch fortsatt et eksepsjonelt valg for personer som ønsker å overvåke helsen sin uten å gå på kompromiss med stilen. ScanWatch har en rekke funksjoner, inkludert pulsmåling, søvnmåling, aktivitetssporing døgnet rundt, ulike treningsmoduser og EKG-lesing. Med en liten PMOLED-skjerm på toppen kan brukere enkelt se helsestatistikken og kontrollere funksjoner som alarmer og tidtakere. I tillegg varierer batterilevetiden mellom to uker til en hel måned på en enkelt lading, en bemerkelsesverdig fordel med denne hybride smartklokken.

Withings ScanWatch ble opprinnelig lansert i 2020, og er tilgjengelig i både 38 mm og 42 mm størrelser. Enten du velger den mindre eller større modellen, gjelder rabatten fortsatt, og gir en besparelse på $55 til $75. Mens både de svarte og hvite variantene er lett tilgjengelige på tvers av forhandlere, ser den svarte modellen ut til å være spesielt etterspurt, spesielt på Amazon.

Hvis du har vurdert å kjøpe en ScanWatch, er det nå et passende tidspunkt å gjøre det. Med sine omfattende helsesporingsfunksjoner og stilige design, fortsetter Withings ScanWatch å få positive anmeldelser og er fortsatt et populært valg blant brukere. Dra nytte av denne rabatterte avtalen og invester i en allsidig hybrid smartklokke som prioriterer din velvære.

