Det amerikanske justisdepartementet fremmer straffeanklager mot Binance og grunnlegger Changpeng Zhao

By

Binance, verdens største kryptovalutabørs, og dens milliardærgründer og administrerende direktør, Changpeng Zhao, står overfor straffeanklager anlagt av det amerikanske justisdepartementet. Anklagene er et resultat av en flerårig etterforskning av påstander om brudd på amerikanske lover og forskrifter.

I følge rettsdokumenter vil Changpeng Zhao erkjenne straffskyld for kriminelle anklager og gå av som administrerende direktør i Binance som en del av et forlik på 4 milliarder dollar med justisdepartementet. Anklagene inkluderer brudd på Bank Secrecy Act ved å unnlate å implementere et effektivt program mot hvitvasking av penger og forsettlig brudd på amerikanske økonomiske sanksjoner.

Avtalen sier at Changpeng Zhao personlig vil erkjenne seg skyldig i å ha brutt og fått en finansinstitusjon til å bryte bankhemmelighetsloven, og justisdepartementet anbefaler at han ilegges en bot på 50 millioner dollar. Anklagene mot Binance inkluderer å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, brudd på International Emergency Economic Powers Act og en konspirasjonssiktelse.

Denne utviklingen kommer etter at sivile søksmål ble anlagt tidligere i år av Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission mot Binance. Den regulatoriske granskningen rundt Binance har intensivert, med bekymringer reist om selskapets virksomhet i ulike jurisdiksjoner, påstander om hvitvasking av penger og verdipapirsvindel.

Mens Binance har vokst raskt siden oppstarten i 2017, setter denne nylige rettssaken børsens fremtid på spill. Anklagene mot selskapet og dets grunnlegger vekker betydelige bekymringer om overholdelse og regulatorisk tilsyn innen kryptovalutaindustrien.

FAQ:

Spørsmål: Hva er anklagene mot Binance og Changpeng Zhao?

A: Anklagene inkluderer brudd på Bank Secrecy Act og forsettlig brudd på amerikanske økonomiske sanksjoner.

Spørsmål: Hva er det foreslåtte forliket med Justisdepartementet?

A: Det foreslåtte forliket er en avtale på 4 milliarder dollar, og Changpeng Zhao vil erkjenne straffskyld og trekke seg som administrerende direktør i Binance.

Spørsmål: Hvilke andre regulatoriske handlinger har blitt tatt mot Binance?

A: Binance har møtt sivile søksmål fra Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission tidligere i år.