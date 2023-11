Ny utgivelse: Bettinardi BB Series Putters for 2024

Bettinardi, kjent for sitt førsteklasses håndverk og klassiske design, introduserer et oppdatert utvalg av puttere for 2024. BB Series puttere, elsket av golfere som setter pris på følelsen av en frest putter og klassiske former, har gjennomgått betydelige forbedringer.

Viktige funksjoner:

– Frest fra en blokk av 303 rustfritt stål ved Bettinardis anlegg i Tinley Park, Illinois, for å sikre presisjon og kvalitet.

– Perpetual Flymill Face fresemønsteret, bestående av delikate diamanter på tvers av treffområdet, forbedrer følelsen og fremmer en jevnere rulling.

– Ved å strategisk justere størrelsen og formen på kritiske komponenter som støtfangere, bakflenser og skuldre, har vektfordelingen blitt optimalisert. Dette skiftet i vekt omfordeler tyngdepunktet til midten av ansiktet for forbedret stabilitet og tilgivelse.

– En Black Pearl PVD-finish reduserer gjenskinn, og gir et rent og kompakt utseende på adressen.

FAQ:

Q: Hvem er målgruppen for Bettinardi BB Series puttere?

A: BB Series puttere er designet for golfere som setter pris på klassiske former og den eksepsjonelle følelsen til en frest putter.

Spørsmål: Hva er unikt med Perpetual Flymill Face fresemønsteret?

A: Det delikate diamantmønsteret på treffområdet forbedrer følelsen og fremmer en raskere ballrull ved å minimere sklining.

Spørsmål: Hvordan forbedrer vektfordelingsjusteringen ytelsen?

A: Ved å strategisk justere størrelsen og formen på kritiske komponenter, forskyves vekten av hosel, noe som gir et mer sentrert tyngdepunkt og forbedret stabilitet.

Spørsmål: Hvordan gagner Black Pearl PVD-finishen golfere?

Svar: Black Pearl PVD-finishen reduserer gjenskinn, og skaper et elegant og rent utseende på adressen.

Med de oppdaterte putterne i Bettinardi BB-serien kan golfere forvente eksepsjonelt håndverk, enestående følelse og forbedret ytelse på greenene. Enten du foretrekker et klassisk blad eller en mellomstor hammer, har BB-serien alternativer som passer til forskjellige slagtyper. Hev puttingspillet ditt med den tidløse designen og presisjonsteknikken til Bettinardis siste tilbud.

kilder:

– Golfbutikker over hele verden.