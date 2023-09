Benktoppspektrometre kan effektivt analysere pyrolyseoljer, viser Aston University-studier

En fersk studie utført av forskere ved Aston University har vist at benchtopspektrometre effektivt kan analysere pyrolysebiooljer, og tilbyr et kostnadseffektivt alternativ til høyfeltsspektrometre. Pyrolysebiooljer produseres ved å utsette industri- eller landbruksavfall for ekstrem varme, og de blir i økende grad betraktet som erstatninger for fossilt brensel. Imidlertid har det vært en utfordrende og kostbar oppgave å analysere de komplekse blandingene som finnes i disse biooljene.

Sammensetningen av pyrolysebiooljer spiller en avgjørende rolle for å bestemme deres stabilitet og påfølgende behandling. Spesielt kan tilstedeværelsen av oksygenholdige kjemikalier, som karbonylgrupper, ha stor innvirkning på oljens korrosivitet og stabilitet. Høyfelts kjernemagnetisk resonans (NMR) spektrometri har vært den beste metoden for å analysere identifisering og konsentrasjon av kjemiske arter i prøver. Høyfelt NMR-spektrometre er imidlertid kostbare, med priser som varierer fra £600,000 10 til £XNUMX millioner, og krever dyre kryogener og løsemidler.

For å løse dette, utforsket Dr. Robert Evans og teamet hans ved Aston University effektiviteten til benchtop NMR-spektrometre for å analysere pyrolyseoljer. Benchtopspektrometre, som bruker permanente magneter og ikke krever kryogen kjøling, er betydelig rimeligere å kjøpe og vedlikeholde. Selv om de har redusert følsomhet og oppløsning sammenlignet med høyfeltsspektrometre, brukes de ofte i undervisningslaboratorier og forskning.

Studien, utført i samarbeid med University of Tennessee, sammenlignet resultatene oppnådd fra benchtopspektrometre med de oppnådd fra høyfeltsspektrometre og andre analytiske teknikker. Forskerne evaluerte pyrolyseoljer avledet fra forskjellige planter og fant at benchtopspektrometrene overgikk titreringsanalyse for total karbonylkonsentrasjon. De matchet også ytelsen til høyfeltsspektrometri ved påvisning av karbonylgrupper, som ketoner, aldehyder og kinoner.

Dr. Evans understreket at til tross for de kjente begrensningene til benchtopspektrometre, var de i stand til å skaffe NMR-data av tilsvarende kvalitet som høyfeltsspektrometre. Dette baner vei for enklere, mer kostnadseffektiv og mer tilgjengelig NMR-analyse av pyrolyseoljer for et bredere spekter av brukere.

Totalt sett viser denne forskningen potensialet til benchtopspektrometre i analysen av komplekse blandinger, og gir en rimelig og effektiv løsning for å studere og forstå pyrolysebiooljer.

Kilde: Aston University, Tang, B., et al. "Kvantitativ lavfelt 19F kjernemagnetisk resonansanalyse av karbonylgrupper i pyrolyseoljer." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625