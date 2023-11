Fabled Land of Punt: Sporing av gammel egyptisk handel med bavianer

Gamle egyptere hadde en fascinasjon for bavianer, og assosierte dem ofte med gudene Babi og Thoth. Disse apene ble holdt i fangenskap, deres skarpe fortenner ble fjernet for å redusere faren de utgjorde. Videre ble bavianer ofte mumifisert som ofringer til gudene, til tross for deres fravær i den naturlige faunaen i Egypt. Kilden til disse bavianene har forblitt et mysterium, med historier om deres opprinnelse som stammer fra det mytiske landet Punt.

I en fersk studie brukte forskere DNA-analyse for å kaste lys over handelsrutene som ble brukt av gamle egyptere for å skaffe bavianer. Forskningen, ledet av genetiker Gisela Kopp fra Universitetet i Konstanz, Tyskland, hentet med suksess DNA fra en mumifisert bavian som dateres tilbake til perioden mellom 800 f.Kr. og 540 f.Kr. disse bavianene stammet fra dagens kyst-Eritrea.

Historiske poster refererte til et sted kalt Adulis som fungerte som et handelsknutepunkt for egyptiske kjøpmenn rundt 300 f.Kr. Det var kjent som et senter for handel med eksotiske dyr, noe som forsterket bevisene for handel mellom gamle egyptere og landet Punt. Funnene i denne nye studien tyder på at Adulis og Punt kan ha vært en og samme, noe som ytterligere styrker forbindelsen mellom de to regionene.

Selv om denne studien gir verdifull innsikt i handelsrutene i det gamle Egypt, erkjenner forskerne at ytterligere prøvetaking og analyse er nødvendig for en helhetlig forståelse. Siden denne studien representerer en av de første eldgamle DNA-undersøkelsene på en ikke-menneskelig primat, har fremtidige studier på andre arter potensial til å avsløre mer om det mangfoldige spekteret av gammel egyptisk import og deres innvirkning på lokalt biologisk mangfold.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Hvorfor ble bavianer mumifisert av gamle egyptere?

A: Gamle egyptere mumifiserte bavianer som ofringer til gudene, spesielt knyttet til Babi og Thoth.

Spørsmål: Hvor kom bavianer fra i det gamle Egypt?

A: Bavianer var ikke naturlig til stede i Egypt. DNA-analyse tyder på at de ble handlet fra regionen i dagens kyst-Eritrea.

Spørsmål: Hva antyder funnene i denne studien om Land of Punt?

A: Studien indikerer at Adulis, en handelshavn nevnt i historiske opptegnelser, kan ha vært lokalisert i samme region som det sagnomsuste landet Punt.

Spørsmål: Er det planer om videre forskning på gammel egyptisk handel?

A: Forskerteamet har til hensikt å gjennomføre ytterligere prøvetaking og analyser for å samle inn mer data om bavianers opprinnelse og handelsruter. Denne studien representerer en av de første undersøkelsene som brukte gammel DNA-analyse på en ikke-menneskelig primat.