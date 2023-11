I hvilken alder kan du ikke lenger få helvetesild?

Helvetesild, også kjent som herpes zoster, er en virusinfeksjon som forårsaker smertefullt utslett. Det er forårsaket av varicella-zoster-viruset, det samme viruset som forårsaker vannkopper. Mens helvetesild kan påvirke mennesker i alle aldre, er det mer vanlig hos eldre voksne og personer med svekket immunforsvar. Men i hvilken alder kan du ikke lenger få helvetesild? La oss utforske dette spørsmålet og kaste lys over emnet.

Hva er den typiske aldersgruppen for helvetesild?

Helvetesild kan oppstå i alle aldre, men det er oftest sett hos personer over 50 år. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vil omtrent en av tre personer i USA utvikle helvetesild i løpet av livet. Risikoen for å utvikle helvetesild øker med alderen, og forekomsten øker kraftig etter fylte 50 år.

Kan du få helvetesild etter en viss alder?

Mens risikoen for å utvikle helvetesild øker med alderen, er det ingen spesifikk alder der du ikke lenger kan få helvetesild. Selv individer i 80- eller 90-årene kan utvikle helvetesild hvis de tidligere har hatt vannkopper. Varicella-zoster-viruset forblir sovende i kroppen etter at en person blir frisk etter vannkopper, og det kan reaktiveres senere i livet og forårsake helvetesild.

Kan helvetesild forhindres?

Ja, helvetesild kan forebygges gjennom vaksinasjon. CDC anbefaler en to-dose vaksine kalt Shingrix for voksne i alderen 50 år og eldre. Denne vaksinen er svært effektiv for å redusere risikoen for helvetesild og dens komplikasjoner. Det anbefales også for personer som tidligere har fått den eldre helvetesildvaksinen, Zostavax.

Hva er symptomene på helvetesild?

Symptomene på helvetesild inkluderer vanligvis et smertefullt utslett som vises som et bånd eller stripe på den ene siden av kroppen. Dette utslettet er ofte ledsaget av kløe, prikking eller en brennende følelse. Andre symptomer kan inkludere feber, hodepine, tretthet og lysfølsomhet. Hvis du opplever disse symptomene, er det viktig å oppsøke lege umiddelbart.

Avslutningsvis er det ingen spesifikk alder der du ikke lenger kan få helvetesild. Selv om det er mer vanlig hos eldre voksne, kan helvetesild påvirke individer i alle aldre. Vaksinasjon er en effektiv måte å forhindre helvetesild, og CDC anbefaler Shingrix-vaksinen for voksne i alderen 50 år og eldre. Hvis du opplever symptomer på helvetesild, er det viktig å konsultere en helsepersonell for riktig diagnose og behandling.