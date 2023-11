The Evolving Console Release of Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, den svært etterlengtede Unreal Engine 5-nyinnspillingen av det populære spillet Ark: Survival Evolved, har utløst spenning og skuffelse blant konsollspillere. Utvikler Studio Wildcard har annonsert en utgivelsesdato for Xbox-versjonen samtidig som den forsinker PlayStation 5-utgivelsen.

I et nylig innlegg på Twitter bekreftet Studio Wildcard at Ark: Survival Ascended vil lanseres på Xbox Series X og S 21. november kl. 9 Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK. Denne kunngjøringen har innpodet håp hos Ark-entusiaster, som tidligere har vært skeptiske til påliteligheten til Studio Wildcards utgivelsesdatoer.

PlayStation 5-spillere må imidlertid vente litt lenger, siden utgivelsen av Ark: Survival Ascended på denne plattformen har blitt forsinket til begynnelsen av desember. Studio Wildcard nevnte "noen problemer" som ble oppstått under sertifiseringsprosessen med Sony som årsak til forsinkelsen. Det spekuleres i at spill på tvers av plattformer kan forårsake komplikasjoner, men Studio Wildcard forsikrer spillere om at de jobber iherdig for å gi den best mulige opplevelsen på tvers av plattformer.

Til tross for konsollforsinkelsene har Steam-lanseringen av Ark: Survival Ascended blitt ansett som vellykket. Spillet solgte over 600,000 XNUMX eksemplarer på bare to uker etter utgivelsen. Noen spillere møtte imidlertid ytelsesproblemer som påvirket den generelle spillopplevelsen. Studio Wildcard har erkjent disse bekymringene og har forpliktet seg til å løse dem gjennom patcher og oppdateringer.

Mens Ark: Survival Ascended fortsetter å gjennomgå forbedringer, er forgjengeren Ark: Survival Evolved fortsatt populær blant spillere. For tiden er det flere som spiller det originale spillet aktivt enn dets remastrede versjonen.

Enten spillere venter spent på utgivelsen av konsollen eller nyter spillet på Steam, tilbyr Ark: Survival Ascendeds verden et spennende eventyr fylt med dinosaurer, overlevelsesutfordringer og en spillopplevelse i stadig utvikling.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended er en nyinnspilling av det originale spillet Ark: Survival Evolved, utviklet av Studio Wildcard ved hjelp av Unreal Engine 5. Det tilbyr en oppslukende overlevelsesopplevelse i en verden som myldrer av forhistoriske skapninger.

2. Når kommer Ark: Survival Ascended ut på Xbox?

Ark: Survival Ascended vil bli utgitt på Xbox Series X og S 21. november kl. 9 Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK.

3. Hvorfor har PlayStation 5-utgivelsen av Ark: Survival Ascended blitt forsinket?

PlayStation 5-utgivelsen av Ark: Survival Ascended har blitt forsinket til begynnelsen av desember på grunn av "noen problemer" som ble oppstått under sertifiseringsprosessen med Sony. Studio Wildcard jobber med å løse disse problemene og gi spillerne den beste opplevelsen på tvers av plattformer.

4. Stod Steam-lanseringen av Ark: Survival Ascended overfor noen utfordringer?

Ja, Steam-lanseringen av Ark: Survival Ascended opplevde ytelsesproblemer som påvirket spillets utgivelse. Studio Wildcard har erkjent disse bekymringene og jobber aktivt med å løse dem gjennom patcher og oppdateringer.

5. Hvordan er populariteten til Ark: Survival Evolved sammenlignet med Ark: Survival Ascended?

På tidspunktet for denne artikkelens publisering er det flere spillere som aktivt spiller Ark: Survival Evolved sammenlignet med Ark: Survival Ascended. Men med pågående forbedringer og oppdateringer, lover den remastrede versjonen en spennende og utviklende spillopplevelse.