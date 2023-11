Ny SVP for strategisk kommunikasjon slutter seg til NBCUniversals mediegruppe

By

NBCUniversals Media Group har nylig annonsert tillegget av Bernadette Simpao som senior visepresident for strategisk kommunikasjon. Simpao, en tidligere PR-sjef hos Apple og AMC, vil fokusere på streameren Peacock i sin nye rolle. Utnevnelsen hennes understreker NBCUniversals forpliktelse til å styrke kommunikasjonsarbeidet på tvers av ulike merker innen underholdnings- og direkte-til-forbruker-divisjonene.

Simpao tar med seg et vell av erfaring til sin nye stilling, etter å ha tjent i nøkkelroller i bransjeledende selskaper. Hos Apple ledet hun global PR og kommunikasjon for Apple TV-appen og selskapets video- og sportsbedrifter. I løpet av sin tid hos Apple hadde Simpao tilsyn med store initiativer som lanseringen av Apple TV+ og utviklingen av strømmetjenester som Major League Soccers MLS Season Pass.

Før han begynte i Apple, hadde Simpao stillingen som visepresident for bedriftskommunikasjon i AMC Networks. Hennes funksjonstid i Viacom strakte seg over et tiår, hvor hun jobbet i ulike kommunikasjonsroller på tvers av internasjonale divisjoner, BET Networks og Viacom corporate.

Simpaos ekspertise på å administrere høyprofilerte lanseringer og partnerskap vil utvilsomt styrke NBCUniversals kommunikasjonsstrategier. Hennes omfattende bakgrunn innen bedriftskommunikasjon, kombinert med hennes dokumenterte merittliste i bransjen, posisjonerer henne godt for suksess i den nye rollen.

