Tidligere Apple-sjef Bernadette Simpao slutter seg til NBCUniversal for å drive strategisk kommunikasjon

NBCUniversal har valgt Bernadette Simpao, en tidligere PR- og kommunikasjonssjef i Apple, til å fungere som senior visepresident for strategisk kommunikasjon. Med en dokumentert merittliste i teknologibransjen, vil Simpao være basert i New York og vil jobbe tett med det strategiske kommunikasjonsteamet for NBCUniversals underholdnings- og direkte-til-forbrukerportefølje.

Simpaos primære fokus vil være på Peacock, NBCUniversals strømmetjeneste, som har fått betydelig gjennomslag de siste årene. I tillegg til Peacock, vil hun også gi sin ekspertise til å støtte initiativer på tvers av ulike nettverk, inkludert NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids og USA Network.

Allison Rawlings, konserndirektør for strategisk kommunikasjon i NBCUniversal Media Group, vil være Simpaos direkte veileder. Rawlings uttrykker entusiasme for det nye tilskuddet til teamet, og fremhever Simpaos omfattende erfaring og hennes evne til å drive effektive kommunikasjonsstrategier.

Før han begynte i NBCUniversal, hadde Simpao nøkkelposisjoner i fremtredende medieselskaper. Hos Apple ledet hun det globale PR- og kommunikasjonsteamet for Apple TV-appen og selskapets video- og sportsbedrifter. Hennes ansvar varierte fra å administrere partnerskap, som Major League Soccer og MLS Season Pass-strømmetjenesten, til å føre tilsyn med lanseringene av Apple TV+, Apple News+ og Apple One.

Simpaos karriere inkluderer også roller i AMC Networks og Viacom, hvor hun utviklet og implementerte kommunikasjonsstrategier for ulike divisjoner, inkludert den internasjonale divisjonen, BET Networks og Viacom corporate.

Ved å bringe Simpao ombord, har NBCUniversal som mål å styrke sin strategiske kommunikasjonsinnsats og ytterligere styrke sin tilstedeværelse i det konkurrerende strømmelandskapet. Med sin omfattende bakgrunn innen teknologi- og medieindustrien er Simpao godt posisjonert for å bidra til den pågående suksessen til NBCUniversals underholdnings- og direkte-til-forbrukertilbud.

FAQ

1. Hva er Bernadette Simpaos nye rolle i NBCUniversal?

Bernadette Simpao er utnevnt til senior visepresident for strategisk kommunikasjon ved NBCUniversal.

2. Hva vil være Simpaos primære fokus?

Simpao vil primært fokusere på Peacock, NBCUniversals strømmetjeneste, samtidig som den støtter initiativer på tvers av andre nettverk under NBCUniversal-paraplyen.

3. Hvem vil Simpao rapportere til på NBCUniversal?

Simpao vil rapportere til Allison Rawlings, konserndirektør for strategisk kommunikasjon i NBCUniversal Media Group.

4. Hva var Simpaos tidligere roller før han begynte i NBCUniversal?

Før hun begynte i NBCUniversal, hadde Simpao lederstillinger hos Apple, AMC Networks og Viacom, hvor hun fikk verdifull erfaring innen PR og kommunikasjon.

5. Hvordan planlegger NBCUniversal å dra nytte av Simpaos ekspertise?

Ved å utnytte Simpaos omfattende bakgrunn innen teknologi- og medieindustrien, har NBCUniversal som mål å styrke sin strategiske kommunikasjonsinnsats og befeste sin posisjon i det svært konkurranseutsatte strømmemarkedet.