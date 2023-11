Oppdag samarbeidsspillelister og mer i Apple Music med iOS 17.2

Apple Music har avduket to spennende nye funksjoner med utgivelsen av iOS 17.2 (for øyeblikket i beta): samarbeidsspillelister og den automatiske "Favoritter"-spillelisten. Mens Spotify tradisjonelt har vært kjent for sine sosiale funksjoner, innhenter Apple Music ved å introdusere samarbeidende spillelister.

For å få tilgang til den nye automatiske «Favoritter»-spillelisten, naviger ganske enkelt til Bibliotek > Spillelister i Apple Music, og sveip ned til du finner den automatisk genererte favorittspillelisten.

Men la oss fordype oss i hovedhøydepunktet til iOS 17.2 – samarbeidende spillelister – og utforske hvordan de fungerer.

For å begynne å bruke Apple Musics samarbeidsspillelister, sørg for at du har iOS 17.2 beta installert på iPhone eller iPad. Når du har betaversjonen kjører, åpner du Apple Music og følger disse trinnene:

1. Trykk på "Bibliotek"-fanen nederst, og velg deretter "Spillelister".

2. Velg en spilleliste du har opprettet, eller lag en ny (vær oppmerksom på at denne funksjonen for øyeblikket bare fungerer med dine egne spillelister, ikke med Apple Musics kuraterte spillelister).

3. Trykk på ikonet med tre prikker, som ligger øverst til høyre på skjermen.

4. Velg alternativet "Samarbeid", som skal være det andre alternativet fra toppen.

5. Du kan nå bestemme om samarbeidspartnere må godkjennes eller ikke.

6. Trykk på "Start samarbeid" for å invitere folk til å bli med i spillelisten din.

7. For å administrere samarbeidsinnstillingene, gå tilbake til spillelisten og trykk på ikonet med tre prikker igjen. Du finner alternativet 'Administrer samarbeid'.

Når du har aktivert samarbeid, vil alle du deler spillelistekoblingen med, kunne redigere og omorganisere sanger, samt endre navn og bilde på spillelisten.

Denne nye funksjonen åpner for spennende muligheter for musikkoppdagelse og deling med venner. Prøv det og la oss få vite hva du synes i kommentarene!

FAQ

Kan jeg bruke samarbeidsspillelister på Apple Music med iOS 17.2 beta?

Ja, du kan bruke samarbeidsspillelister på Apple Music med iOS 17.2 beta. Bare følg trinnene som er skissert ovenfor for å komme i gang.

Kan jeg samarbeide med andre på Apple Music sine kuraterte spillelister?

Foreløpig fungerer den samarbeidende spillelistefunksjonen bare med spillelister du har opprettet. Du kan ikke samarbeide med andre på Apple Music sine kuraterte spillelister.

Må samarbeidspartnere godkjennes?

Du har muligheten til å godkjenne samarbeidspartnere eller la dem begynne å samarbeide umiddelbart. Dette valget er opp til spillelisteskaperen.

Kan samarbeidspartnere redigere navnet og bildet til spillelisten?

Ja, når noen har blitt invitert til å samarbeide om en spilleliste, kan de redigere navnet og bildet til spillelisten, sammen med å omorganisere og legge til sanger.