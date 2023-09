Apples Wonderlust-begivenhet: Hva kan du forvente på Apple-arrangementet i 2023

Apple forbereder seg på sitt etterlengtede årlige arrangement, som skal finne sted på det anerkjente Steve Jobs Theatre i California. Mens spesifikke detaljer forblir innhyllet i hemmelighold, venter teknologientusiaster spent på avdukingen av iPhone 15-serien, den nyeste Apple Watch og potensielle iOS-programvareoppdateringer.

Kalt «Wonderlust», er arrangementet planlagt å starte 12. september 2023, klokken 10 indisk standardtid og klokken 30 stillehavstid. Arrangementet varer i omtrent 10 minutter, og vil inneholde en forhåndsinnspilt tale av Apples administrerende direktør, Tim Cook.

For de som er ivrige etter å være vitne til dette opptoget, tilbyr Apple ulike alternativer for å stille inn. Apple TV-abonnenter kan enkelt se arrangementet live på enhetene sine. I tillegg vil Apple streame arrangementet på sin offisielle YouTube-side, og sikre tilgjengelighet for seere uten Apple TV. Nettleserbrukere kan også se arrangementet ved å besøke Apples nettsted.

Ryktene florerer etter hvert som arrangementet nærmer seg, og antyder de potensielle overraskelsene Apple har i vente. Et bemerkelsesverdig rykte antyder at iPhone 15 Pro kan være lettere ved å bruke Grade 5 Titanium for mellomrammen i stedet for stål. En annen spennende mulighet dreier seg om Apples overgang fra Lightning-ladekabelen til den mer utbredte USB-C-porten, muligens motivert av en EU-forordning som oppfordrer til standardiserte ladekabler.

Bortsett fra nye dingser, spår eksperter avdukingen av Apple Watch Ultra 2 og et USB-C-kompatibelt deksel for AirPods Pro. Videre er det forventning rundt potensielle oppdateringer i den kommende iOS 17.

Apple-arrangementet er alltid en milepæl for Apple-entusiaster, og gir en mulighet til å være vitne til kulminasjonen av Apples innovative bestrebelser.

