Vi introduserer iPhone 15 og iPhone 15 Plus: Nye funksjoner og forbedringer

Apple har avduket sine nyeste smarttelefoner, iPhone 15 og iPhone 15 Plus, som tilbyr forbedret ytelse, nye fargealternativer og en USB-C-port. Enhetene opprettholder samme startpris som fjorårets modeller, priset til $799.

Både iPhone 15 og iPhone 15 Plus kommer med henholdsvis 6.1-tommers og 6.7-tommers skjermer. Apple har annonsert at den maksimale lysstyrken på disse skjermene er økt til 2000 nits, noe som gir en mer levende seeropplevelse. Forhåndsbestillinger for iPhone 15 vil begynne denne fredagen, med den offisielle lanseringen planlagt til 22. september.

En fremtredende funksjon ved de nye iPhone-ene er deres stilige fargefinish. Apple har sømløst integrert fargene gjennom glasseksteriøret, noe som resulterer i fantastiske og iøynefallende finish. iPhone 15 er tilgjengelig i rosa, gul grønn, blå og svart, og tilbyr brukere et bredt spekter av alternativer som passer deres personlige stil.

Kamerasystemet til iPhone 15-serien har også fått betydelige oppgraderinger. Basismodellen har nå en 48 megapikslers hovedsensor, som matcher egenskapene til fjorårets iPhone 14 Pro-serie. Denne sensoren muliggjør 1x og 2x optisk zoom, sammen med det vanlige 0.5x ultravide objektivet. Portrettmodus er også forbedret for å gi bedre ytelse i lite lys, med den ekstra bonusen at den automatisk aktiveres når du fotograferer med hovedkameraet. I tillegg kan brukere justere fokus etter å ha tatt et bilde takket være funksjonen for bevaring av dybdekart.

iPhone 15 og iPhone 15 Plus drives av A16 Bionic-brikken, med en sekskjerners CPU og 5-kjerners GPU. Denne brikken er den samme som finnes i iPhone 14 Pro-modellene, og sikrer eksepsjonell ytelse og effektivitet. Batterilevetiden til iPhone 15 forblir den samme som forgjengeren, mens iPhone 15 Plus tilbyr enda lengre brukstid på grunn av et større internt batteri. Lading kan nå gjøres gjennom den nye USB-C-porten.

Et annet bemerkelsesverdig tillegg til iPhone 15-serien er andregenerasjons Ultra-Wideband-brikken, som forbedrer rekkevidden og nøyaktigheten betydelig ved lokalisering av objekter. Precision Finding kan nå navigere brukere direkte til en person, i tillegg til å finne elementer med AirTags vedlagt.

Når det gjelder sikkerhetsfunksjoner, har Apple utvidet sin Emergency SOS via Satellite-funksjon for å dekke veihjelpssituasjoner. I USA kan AAA-medlemmer dra nytte av denne tjenesten. Emergency SOS-funksjonen tilbys gratis de første to årene etter kjøp av en iPhone 15; Priser utover denne perioden har imidlertid ikke blitt offentliggjort.

iPhone 15 og iPhone 15 Plus vil være tilgjengelig for kjøp 22. september, med iPhone 15 fra $799 og iPhone 15 Plus fra $899.

