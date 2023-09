Apple fornyer partnerskapet med Qualcomm for 5G-modemer

Apple har fornyet sitt partnerskap med Qualcomm, og sikrer at forbrukerelektronikkgiganten vil fortsette å bruke Qualcomms Snapdragon 5G Modem-RF Systems i sine smarttelefoner frem til 2026. Denne kunngjøringen kommer til tross for Apples tidligere forsøk på å utvikle egne modemer og redusere avhengigheten av Qualcomm.

Selv om Apple kjøpte Intels slitsomme modemvirksomhet i 2019, og ga selskapet de nødvendige ressursene til å lage sine egne modemer, ser det ut til at Apples uavhengige modemutvikling ennå ikke har nådd frukt. Avtalen med Qualcomm indikerer at Apple fortsatt er avhengig av eksterne leverandører for å dekke modembehovet.

Å utvikle sine egne modemer ville ha gjort det mulig for Apple å omgå kostnadene og royaltyene knyttet til Qualcomms komponenter, og potensielt øke selskapets lønnsomhet. Men ved å fornye partnerskapet med Qualcomm, sikrer Apple at det har en backup-plan i tilfelle dets uavhengige modemutvikling ikke går så raskt som forventet.

Selv om den nye avtalen er ikke-eksklusiv, noe som betyr at Apple fortsatt kan bruke sine egne modemer eller de fra andre leverandører, understreker den selskapets fortsatte avhengighet av Qualcomm for sin modemteknologi. Apple er en betydelig kunde for Qualcomm, med både Apple og Samsung som står for 10 % eller mer av Qualcomms konsoliderte inntekter i regnskapsåret 2022.

Tidspunktet for kunngjøringen er bemerkelsesverdig, siden den kommer like i forkant av Apples årlige iPhone-arrangement, hvor selskapet forventes å avduke sin nye iPhone 15. Siden det er usannsynlig at denne kommende serien av smarttelefoner vil inkludere Apples egenutviklede modem, det er forventet at de vil bruke Qualcomms 5G-modem og RF-frontend.

Kilder: Qualcomm

Definisjoner:

– Snapdragon 5G Modem-RF-systemer: Qualcomms utvalg av 5G-modem og radiofrekvenssystemer som brukes i smarttelefoner og annen elektronikk.

– Modem: En enhet som lar enheter koble seg til internett eller andre nettverk ved å overføre og motta data.

– RF Front End: Kretsene i en enhet som håndterer overføring og mottak av radiofrekvenssignaler.

– Royalties: Gebyrer betalt av et selskap for å bruke et annet selskaps immaterielle rettigheter eller teknologier.