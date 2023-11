Ny San Jose-utgave av Monopoly utgitt, feirer lokale landemerker og historie

By

Den svært etterlengtede San Jose-utgaven av Monopoly ble offisielt utgitt 20. november 2023, med en spesiell begivenhet i det ikoniske Winchester Mystery House. Denne unike versjonen av det klassiske brettspillet hyller den rike historien og landemerkene i San Jose, og fanger essensen av byen i generasjoner fremover.

Spillebrettet har en rekke bemerkelsesverdige lokale landemerker og virksomheter, inkludert Winchester Mystery House og Original Joe's, som okkuperer de ettertraktede stedene som typisk vil være Boardwalk og Park Place. Andre populære destinasjoner på tavlen inkluderer Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez og Tech Interactive.

San Jose-ordfører Matt Mahan uttrykte sin begeistring over utgivelsen, og uttalte at spillet gir en fantastisk mulighet til å feire byens historie og kultur. Han fremhevet viktigheten av å bevare lokale landemerker og sikre at de blir minnet på en så unik måte.

San Jose-utgaven av Monopoly er nå tilgjengelig for kjøp hos forskjellige forhandlere, inkludert Amazon og CVS, for $39.95. Spillet ble laget av Top Trumps og lisensiert av Hasbro, noe som garanterer en høykvalitets og hyggelig spillopplevelse.

FAQ:

Spørsmål: Hvor kan jeg kjøpe San Jose-utgaven av Monopoly?

A: Spillet er tilgjengelig for kjøp hos forhandlere som Amazon og CVS.

Spørsmål: Hvor mye koster spillet?

A: San Jose-utgaven av Monopoly er priset til $39.95.

Spørsmål: Hvilke landemerker er omtalt på spillebrettet?

A: Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez og Tech Interactive er blant landemerkene som er inkludert i spillet.

Spørsmål: Hvilket selskap har laget spillet?

A: San Jose-utgaven av Monopoly ble laget av Top Trumps og lisensiert av Hasbro.

