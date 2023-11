En omfattende analyse av Cyberstalking: Faktorer som påvirker overgrep og offer

By

Den økende utbredelsen av digitale teknologier og internett har gitt opphav til en ny form for personlig inntrenging kjent som cyberstalking. Cyberstalking er definert som gjentatt og uønsket elektronisk kommunikasjon som forårsaker frykt og nød hos ofre. Selv om det kanskje ikke involverer fysisk vold som offline stalking, kan det ha alvorlige følelsesmessige og psykologiske konsekvenser. Med mer enn 1.3 millioner mennesker som opplever cyberstalking hvert år, er det avgjørende å forstå faktorene som bidrar til denne typen offer.

En fersk studie utført av en forsker ved Sam Houston State University (SHSU) fordypet seg i forskningen på cyberstalking for å identifisere faktorene knyttet til både overgrep og offer. Studien undersøkte nesten 60 studier utført mellom 2002 og 2022, for det meste utført i USA, men også i andre land som Australia, Belgia, Spania, Tyrkia, Canada, Chile, Egypt, England og Portugal. Deltakerne inkluderte både voksne og ungdom.

Studien brukte en tre-nivå meta-analytisk tilnærming for å identifisere den relative gyldigheten av prediktorer relatert til sosiodemografiske faktorer, bakgrunnserfaringer, risikofaktorer og beskyttende domener. Funnene i studien avslørte at bakgrunnsdomenet hadde den mest signifikante innvirkningen på cyberstalking-utførelse og -offer, etterfulgt av risikodomenet. De sosiodemografiske og beskyttende domenene hadde imidlertid ingen signifikant effekt.

Studien fant også at individer som engasjerer seg i cyber-aggressiv atferd risikerer å bli cyberforfulgt eller gjengjeldt av ofre. Krenkende opplevelser, både online og offline, var sterkt korrelert med cyberstalking-offer. Personlighet og psykologiske trekk, som stress, angst og depresjon, så vel som risikable relasjonstrekk, som juksadferd og romantisk sjalusi, var assosiert med både overgrep og offer for cyberstalking.

Disse funnene kan gi verdifull innsikt for utvikling av forebyggingsstrategier for å håndtere cyberstalking. Ved å forstå faktorene som bidrar til cyberstalking, kan institusjoner og myndigheter fordele begrensede ressurser effektivt og målrette forebyggende innsats der de er mest nødvendig. Forebyggingsstrategier bør ta hensyn til overlappingen mellom vold utenfor nettet og nettvold, samt bakgrunnsfaktorene som øker risikoen for vold og offer.

FAQ

Hva er cyberstalking?

Cyberstalking refererer til gjentatt og uønsket elektronisk kommunikasjon som forårsaker frykt og nød hos ofre. Det innebærer bruk av teknologi, som internett, for å trakassere, skremme eller true enkeltpersoner.

Hvor vanlig er cyberstalking?

Ifølge det amerikanske justisdepartementet opplever mer enn 1.3 millioner mennesker cyberstalking årlig. Den utbredte bruken av digitale teknologier og internett har bidratt til økningen i cyberstalking-hendelser.

Hva er faktorene forbundet med cyberstalking?

Studien identifiserte flere faktorer assosiert med cyberstalking, inkludert bakgrunnserfaringer, risikofaktorer og visse personlighets- og psykologiske egenskaper. Krenkende opplevelser, både online og offline, var sterkt korrelert med cyberstalking-offer.

Hvordan kan disse funnene bidra til å forhindre cyberstalking?

Å forstå faktorene som bidrar til cyberstalking kan være grunnlaget for utviklingen av forebyggingsstrategier. Ved å målrette mot de overlappende faktorene mellom vold frakoblet og nettvold, kan forebyggingstiltak bli mer effektivt for å håndtere nettforfølgelse og beskytte potensielle ofre.