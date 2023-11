Forbedre tilgjengeligheten: Amazon Fire Sticks stemmevisningsfunksjon

Amazon Fire Stick-brukere har nå et praktisk alternativ for å forbedre seeropplevelsen med Voice View-funksjonen. Dette eksepsjonelle tilgjengelighetsverktøyet, primært utviklet for personer med synshemminger, tilbyr verdifull støtte til de som sliter med å se skjermen eller bare søker ekstra hjelp mens de velger innhold å se.

Voice View, som Amazon beskriver det, er en skjermleser spesielt utviklet for Fire TV-enheter. Når den er aktivert, kommuniserer den hørbart tekst på skjermen mens brukere navigerer gjennom menyalternativer og innstillinger. Dessuten kan den brukes under den første enhetens oppsettsprosess, og gir en inkluderende og brukervennlig opplevelse.

For å få tilgang til denne funksjonen, sørg for at du har en Fire TV Stick ledsaget av en Alexa Voice Remote. Ikke lenger vil brukere møte noen begrensninger når det gjelder å nyte favorittseriene eller filmene deres. Ved å holde inne Meny- og Tilbake-knappene, som er plassert på den øverste trioen av små knapper på fjernkontrollen, samtidig i omtrent to til fem sekunder, kan Voice View-funksjonen aktiveres uten problemer.

I tillegg til den eksterne metoden, har brukere også muligheten til å aktivere eller deaktivere Voice View via Innstillinger-appen. Bare gå til Tilgjengelighet-delen og velg VoiceView. Når den er vellykket aktivert, vil brukere bli møtt med den betryggende stemmemeldingen "VoiceView Ready", som indikerer at funksjonen er aktivert og klar til å gi en oppslukende opplevelse. Omvendt, når funksjonen er slått av, vil brukere høre forespørselen "VoiceView Exiting."

Ved å omfavne tilgjengelighetsverktøy som Voice View, demonstrerer Amazon sin forpliktelse til inkludering, og sikrer at alle kan nyte fordelene med Fire TV Stick. Enten det er å få tilgang til et bredt spekter av innhold eller å navigere gjennom menyer uten problemer, gir denne funksjonen bekvemmelighet og inkluderende for alle brukere.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvordan kan jeg aktivere Voice View-funksjonen på Amazon Fire Stick?

For å aktivere Voice View-funksjonen, hold nede Meny- og Tilbake-knappene samtidig på Alexa Voice Remote i omtrent to til fem sekunder. Alternativt kan du aktivere den gjennom Innstillinger-appen ved å velge Tilgjengelighet og deretter VoiceView. Hva gjør Voice View?

Voice View er en skjermleser som leser opp tekst på skjermen mens du navigerer gjennom menyalternativer og innstillinger på Amazon Fire Stick. Den hjelper personer med synshemninger ved å gi hørbar assistanse for en forbedret seeropplevelse. Er Voice View bare for synshemmede brukere?

Selv om Voice View først og fremst er designet for personer med synshemming, kan alle dra nytte av funksjonene for å gjøre navigering og innholdsvalg mer praktisk og tilgjengelig. Kan jeg slå Voice View på og av? Ja, du kan enkelt slå Voice View-funksjonen på eller av. Når aktivert, vil meldingen "VoiceView Ready" bekrefte aktiveringen. På samme måte, når de er deaktivert, vil du høre "VoiceView Exiting."