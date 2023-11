Slik får du tilgang til skjult zoom-funksjon og stemmevisning på Amazon Fire Stick

By

Hvis du eier en Amazon Fire Stick, er det noen skjulte funksjoner du kanskje ikke er klar over. I tillegg til å gi tilgang til en verden av underholdning, tilbyr Fire TV også nyttige tilgjengelighetsalternativer for brukere. En av disse funksjonene er Screen Magnifier, som lar deg zoome inn på skjermen.

Følg disse enkle trinnene for å aktivere zoomfunksjonen:

1. Gå til Innstillinger-appen på Amazon Fire TV og velg Tilgjengelighet.

2. Trykk og hold inne tilbake- og spol fremover-knappene på fjernkontrollen samtidig i omtrent fem sekunder.

3. Når den er aktivert, kan du zoome inn ved å trykke på Meny- og Fast forward-knappene. For å zoome ut, trykk Meny og Spol tilbake.

4. Hvis du vil endre retningen på zoomen, trykker du på Meny og deretter de tilsvarende knappene for Opp, Ned, Venstre eller Høyre.

Det er viktig å merke seg at zoomfunksjonen kanskje ikke fungerer med alt videoinnhold. Ifølge Amazon, "Det meste av videoinnhold er ikke kompatibelt med zoomfunksjonen."

En annen flott tilgjengelighetsfunksjon som tilbys av Amazon Fire Stick er Voice View. Denne funksjonen lar en virtuell stemme lese opp hva som skjer på skjermen, noe som gjør det lettere for synshemmede brukere å navigere på enheten.

Følg disse trinnene for å aktivere Voice View:

1. Finn Meny-knappen og Tilbake-knappen på Amazon Fire Stick-fjernkontrollen.

2. Trykk og hold begge knappene samtidig i ca. fem sekunder.

3. Du vil høre "VoiceView Ready" når funksjonen er aktivert.

Disse skjulte funksjonene på Amazon Fire Stick kan gi en mer inkluderende og brukervennlig opplevelse for alle brukere, uavhengig av deres tilgjengelighetsbehov. Enten du trenger å zoome inn på skjermen eller få en virtuell stemme til å guide deg gjennom grensesnittet, sikrer disse alternativene at alle kan nyte Fire Stick til det fulle.

Ofte Stilte Spørsmål

Spørsmål: Kan jeg bruke zoomfunksjonen med videoinnhold?

Sv: Nei, zoomfunksjonen er kanskje ikke kompatibel med alt videoinnhold.

Spørsmål: Hvordan zoomer jeg inn og ut ved å bruke zoomfunksjonen?

A: For å zoome inn, trykk Meny og Spol frem. For å zoome ut, trykk Meny og Spol tilbake.

Spørsmål: Hvordan kan jeg aktivere Voice View?

A: Trykk og hold inne Meny- og Tilbake-knappene samtidig i omtrent fem sekunder for å aktivere Voice View.

Spørsmål: Er Voice View tilgjengelig på alle Amazon Fire Stick-enheter?

A: Ja, Voice View er en funksjon som er tilgjengelig på alle Amazon Fire Stick-enheter.