Beseire Lacey i Pokemon Scarlet og Violets Indigo Disk DLC

Ønsker du å erobre Elite-prøven i Indigo Disk DLC til Pokemon Scarlet and Violet? Lacey, en av Elite Four, står i veien for deg, men med de riktige svarene kan du gå seirende ut. Her er en guide for å hjelpe deg gjennom Laceys quiz og kreve seieren din.

Spørsmål 1: Pikachus strømlagring

Lacey vil fremheve Pikachus elektriske skriving og dens evne til å produsere strøm. Hun vil spørre hvor Pikachu lagrer denne strømmen. Det riktige svaret er Pikachus kinn.

Spørsmål 2: Venonats radar

Deretter vil Lacey introdusere Venonat og dens evne til å bruke en spesifikk kroppsdel ​​som radar, selv i de mørkeste nettene. Det riktige svaret er Venonats øyne.

Spørsmål 3: Finne den ekte antikke formen Sinistea

Lacey vil presentere deg med tre Sinistea-søsken, hvorav den ene er den ekte Antique Form Sinistea. Se etter merket på bunnen av koppen for å identifisere den riktige.

Spørsmål 4: Få øye på den rosa Minior

Lacey vil vise frem de forskjellige variantene av Minior, men du må fokusere på den rosa som skiller seg ut. Følg nøye med når Minior endrer form.

Spørsmål 5: Granbulls sovevaner

For det siste spørsmålet vil Lacey introdusere sin egen Pokémon, Granbull. Du må bestemme hvilken del av Granbulls kropp den bruker som pute mens du sover. Det riktige svaret er Granbulls mage.

Oppnå seier ved å svare riktig på alle Laceys spørsmål, og så vil hun godta kampforespørselen din. Følg med for flere oppdateringer om Pokemon Scarlet og Violets Indigo Disk DLC.